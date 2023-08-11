Пробке светит светофор

Запуск в сентябре сквозного проезда между Московским скоростным диаметром и платной трассой М-12 может обернуться пробками в черте столицы, предупреждают эксперты. На пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы, стыкующем скоростные магистрали, мэрия Москвы оставила светофор. Здесь планировалась эстакада, но ее не построили. Столичный ЦОДД обещает настроить движение так, чтобы светофор вызвал минимум затруднений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водители опасаются, что проехать в этом месте без пробки скоро станет невозможно

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Водители опасаются, что проехать в этом месте без пробки скоро станет невозможно

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пользователи roads.ru (специализированный информационно-аналитический портал о дорогах) последние недели бурно обсуждают судьбу одного из перекрестков на востоке Москвы — на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы. Пока что это обычное пересечение двух городских магистралей. Но менее чем через месяц планируется запустить оставшиеся (в том числе подмосковный) участки платной трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса (вице-премьер Марат Хуснуллин сказал о готовности открыть движение 5 сентября). После этого через перекресток в столицу хлынет весь транспортный трафик с платной трассы М-12 «Восток». По оценкам «Автодора», на старте ежесуточная интенсивность движения составит около 15 тыс. авто, за пять лет вырастет до 30 тыс., а максимально возможная нагрузка дороги — 40 тыс. машин в сутки. В начале сентября столичные власти также планируют открыть оставшиеся участки Московского скоростного диаметра (МСД) рядом с М-12, обеспечив сквозной проезд между трассами М-11 и М-12 через город. На участке МКАД—М-12 столичный ЦОДД Москвы ожидает трафик 124 тыс. авто в сутки.

«Столько денег угрохать в строительство, сделав кучу мостов, многуровневых развязок и не сделать одну развязку? — возмущается один из участников дискуссии на roads.ru.— В той точке, скорее всего, трафик будет максимальным. Это просто жесть». «Перед этим светофором будет стоять вся новая трасса, в обе стороны,— соглашается другой.— Это какая-то профанация». «Очень сочувствую жителям этих районов, но стоять будут все»,— добавляет еще один участник дискуссии.

Обе трассы властями позиционируются как крупнейшие автодорожные проекты последнего времени: МСД — Москвы, М-12 — федеральных властей. Столичный мэр Сергей Собянин регулярно инспектирует стройку (сейчас достраиваются южные и восточные участки диаметра). Марат Хуснуллин на днях докладывал о ситуации на М-12 президенту РФ Владимиру Путину на совещании по развитию строительной отрасли: 20 декабря, пообещал он, движение откроют от Арзамаса до Казани.

В сентябре 2022 года власти собирались строить эстакаду на месте светофора, который сейчас вызывает столько споров. Градостроительно-земельная комиссия Москвы даже одобрила проект планировки территории развязки. Но до строительства дело так и не дошло. «Проект подготовлен, но находится на согласовании в других органах исполнительной власти города,— сообщили “Ъ” в пресс-службе Москомархитектуры.— Мы не можем с точностью рассказать о сроках строительства и ввода развязки в эксплуатацию». В «Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2022–2025 годы» средства на строительство развязки не предусмотрены, сообщили “Ъ” в департаменте строительства Москвы.

Столичный ЦОДД пытается найти выход из ситуации. В центре “Ъ” заявили, что уже анализировали «возможные риски из-за увеличения количества машин после открытия трассы М-12». «Мы предусмотрели открытие дополнительной полосы прямого хода в сторону области, уже ведутся работы с коллегами из департамента капитального ремонта по уширению дороги,— рассказали в ЦОДД.— Мы поменяли режим работы светофоров на данном участке, они работают в адаптивном режиме, подстраиваясь под ситуацию на перекрестке». Важно, чтобы фазы светофора были настроены в приоритете для пропуска трафика на М-12, отмечает источник “Ъ” в госкомпании «Автодор».

Ситуация будет зависеть от фактического, а не прогнозного трафика, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Проблема еще в станции метро "Улица Дмитриевского", к которой на этом перекрестке поворачивают автобусы, маршрутки и такси»,— уточнил он. Директор Института экономики транспорта ВШЭ Александр Кулаков говорит, что без эстакады в любом случае будут затруднения. «Для пользователей М-12 светофор точно неудобен,— поясняет он.— А вот Москва, возможно, светофор сохранила намеренно, чтобы ограничивать движение на въезде в город. В какой-то степени это можно назвать конфликтом интересов». Господин Кулаков подчеркивает: в текущем режиме работы светофор сохранять нельзя — нужно уменьшать количество фаз и вводить возможность «протягивать» трафик по Косинскому шоссе со стороны М-12, чтобы не возникало пробок хотя бы по основному ходу трассы.

Иван Буранов