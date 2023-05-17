Путин поручил развить автотуризм по маршруту новой трассы Москва — Казань

Глава государства Владимир Путин дал поручение правительству РФ реализовать пилотный проект по реализации автотуризма по маршруту новой платной трассы М12 Москва — Казань. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

Представить концепцию автотуризма Кабмину РФ нужно до 15 июня этого года. При этом нужно учесть условия развития сопутствующей инфраструктуры.

Помимо автотрассы Москва — Казань проект по реализации автотуризма также должен будет реализован по маршруту Москва — Санкт-Петербург (трасса «Россия»).

"Ъ-Казань"