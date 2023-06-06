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Коммерсантъ FM
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Участки федеральных трасс протяженностью более 900 км включат в состав М-12

Минтранс разместил на regulation.gov.ru проект постановления правительства, исключающий из перечня федеральных автодорог и передающий в управление госкомпании «Автодор» следующие автотрассы:

  • участок М-7 от Казани до Дюртюлей (около 400 км);
  • участок Р-242 от Ачита до Екатеринбурга (около 180 км);
  • вся дорога Р-351 Екатеринбург—Тюмень (около 330 км).

Управление будет передано до 31 декабря 2024 года, сказано в пояснительной записке к проекту, для включения участков в состав трассы М-12. Магистраль планируется продлить до Тюмени (в текущей редакции постановления она кончается в Казани), она будет называться «Восток». Данное название вице-премьер Марат Хуснуллин впервые объявил в конце 2022 года, в документах оно пока еще не фигурировало.

Плату за проезд введут только на тех участках, где ведется новое строительство:

  • от Москвы до Казани;
  • на обходе Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане;
  • на обходе Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново в Башкирии;
  • на участке Дюртюли—Ачит в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области.

На остальных участках дорог, включаемых в состав М-12, проезд останется бесплатным.

Ранее «Ъ» сообщал о том, что вдоль трассы М-12 ожидается бум строительства логопарков.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Девелоперы переезжают на восток».

Иван Буранов

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