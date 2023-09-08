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Минздрав Кубани проверит больницу Сочи, где умерла девочка после купания в море

Министерство здравоохранения Краснодарского края прокомментировало смерть девочки от ротавирусной инфекции, которую она получила во время купания в море в Сочи. Пресс-служба ведомства сообщает, что организована внутренняя проверка медицинского учреждения.

Фото: краевая клиническая БСМП

Фото: краевая клиническая БСМП

«Все необходимые документы также переданы в следственный комитет для комплексной судебно-медицинской экспертизы»,— отметили в минздраве Кубани.

В ведомстве заявили, что сочинские врачи предпринимали все возможные меры по спасению жизни девочки. Однако в связи с поздним обращением, ее состояние прогрессивно ухудшалось.

В конце августа семья с 7-летним ребенком приехала из Екатеринбурга на отдых в Лазаревский район Сочи. Во время купания в море девочка заразилась ротавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии ее доставили в медучреждение.Там ребенок впал в кому и 6 сентября скончался.

В СКР по Краснодарскому краю завели уголовное дело. Прокуратура региона оценит качество и своевременность оказания медпомощи ребенку.

Татьяна Ручкина

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