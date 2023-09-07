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В Сочи после купания в море девочка впала в кому и умерла, организована проверка

Впавшая в кому после купания в Черном море в Сочи 7-летняя девочка скончалась в больнице. Следователи начали процессуальную проверку, ход и результаты которой поставили на контроль в прокуратуре, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По предварительной информации, в конце августа родители вместе с ребенком приехали из Екатеринбурга на отдых в Лазаревский район Сочи. Там девочка заразилась ротавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в медучреждение. Там она впала в кому и 6 сентября скончалась.

В ходе процессуальной проверки следователи оценят качество и своевременность оказания медицинской помощи ребенку.

Татьяна Ручкина

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