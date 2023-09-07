СКР возбудил уголовное дело из-за смерти девочки после купания в море в Сочи

Из-за смерти девочки в результате ротавирусной инфекции, которую она получила во время купания в море в Сочи, возбуждено уголовно дело. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

«В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего, назначена судебная медицинская экспертиза»,— сообщили в ведомстве.

В конце августа родители вместе с 7-летним ребенком приехали из Екатеринбурга на отдых в Лазаревский район Сочи. Там девочка заразилась ротавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии ее доставили в медучреждение. Однако спасти ее не удалось. В больнице ребенок впал в кому и 6 сентября скончался.

Прокуратура ранее ставила на контроль ход процессуальной проверки. Ведомство оценит качество и своевременность оказания медпомощи ребенку.

Татьяна Ручкина

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