СКР возбудил уголовное дело из-за смерти девочки после купания в море в Сочи

Из-за смерти девочки в результате ротавирусной инфекции, которую она получила во время купания в море в Сочи, возбуждено уголовно дело. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба СКР
«В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего, назначена судебная медицинская экспертиза»,— сообщили в ведомстве.
В конце августа родители вместе с 7-летним ребенком приехали из Екатеринбурга на отдых в Лазаревский район Сочи. Там девочка заразилась ротавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии ее доставили в медучреждение. Однако спасти ее не удалось. В больнице ребенок впал в кому и 6 сентября скончался.
Прокуратура ранее ставила на контроль ход процессуальной проверки. Ведомство оценит качество и своевременность оказания медпомощи ребенку.
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