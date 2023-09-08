Белоруссия приостановит действие ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

Белоруссия собирается приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии. Законопроект об этом внесен в Палату представителей Национального собрания Белоруссии, пишет «Интерфакс».

Ранее Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в нарушении договоренностей о численности вооруженных сил в рамках ДОВСЕ. В ведомстве утверждали, что Варшава наращивает силы на восточном направлении, а также создает новые подразделения. Минобороны отмечало, что, согласно ДОВСЕ, численность войск Польши не может превышать 234 тыс. человек.

В начале года стало известно, что Польша собирается увеличить численность армии до 300 тыс. человек. Страна также планирует потратить в 2023 году на военные нужны 4% ВВП — в два раза больше согласованного странами НАТО уровня. Летом Польша также увеличила военное присутствие на границах с Белоруссией из-за бойцов российской ЧВК «Вагнер», которые передислоцировались туда после попытки военного мятежа в конце июня.

Олеся Павленко