Арина Соболенко отвела душу тай-брейками

В субботнем женском финале Открытого чемпионата США, который завершается в Нью-Йорке, сыграют Арина Соболенко и Коко Гауфф. Это выяснилось, после того как американка в двух сетах переиграла финалистку Roland Garros чешку Каролину Мухову, а белоруска, которая в понедельник впервые возглавит мировую классификацию, уступив всухую первый сет, в тяжелейшей борьбе справилась с другой представительницей США — Мэдисон Кис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арина Соболенко вышла в финал US Open, проведя матч, в котором в какой-то момент очутилась на волосок от поражения

Фото: WILL OLIVER / EPA-EFE / Vostock Photo Арина Соболенко вышла в финал US Open, проведя матч, в котором в какой-то момент очутилась на волосок от поражения

Фото: WILL OLIVER / EPA-EFE / Vostock Photo

Второй женский полуфинал US Open оказался редким по страстности и драматизму. Арина Соболенко, отдав первый сет — 0:6, проигрывала Мэдисон Кис во втором — 3:5 и 0:15, но за счет собственного характера и чужих ошибок все-таки сумела переломить ход борьбы и спасти практически безнадежный матч. Порой эмоции били через край. Соболенко ругалась матом и бросалась ракетками, получив замечание от судьи на вышке, а выиграв свой седьмой мяч на втором подряд тай-брейке, она стала радоваться победе, забыв, что в решающих партиях турниров Большого шлема тай-брейки теперь играются до десяти очков. Но в итоге для белоруски все закончилось успешно. Опытную, одаренную, агрессивную, но крайне нестабильную Кис она обыграла чуть более чем за два с половиной часа — 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).

Куда более пресным получился первый полуфинал между Коко Гауфф и финалисткой Roland Garros Каролиной Муховой, завершившийся со счетом 6:4, 7:5. Тут было больше не агрессии, а терпения (ударами навылет эти теннисистки на двоих выиграли лишь 28 очков — меньше, чем по отдельности Кис или Соболенко), к тому же американка вела с первого гейма до последнего.

Самый запоминающийся эпизод этой встречи был связан не с теннисом, а с протестной акцией четырех экологических активистов, причем один из них, сидя на трибуне, приклеил свои ступни к полу.

Для того чтобы удалить этого человека с арены, врачам и полицейским потребовалось 50 минут.

Кому-то выход 19-летней Гауфф в финал может показаться неожиданным, но это, конечно, совсем не так. Последние недели на американском харде — лучший отрезок в ее карьере. На счету темнокожей американки — титул в Вашингтоне, четвертьфинал в Монреале, еще один титул в Цинциннати, где в решающем матче, кстати, она также обыграла Мухову, а теперь еще — минимум нью-йоркский финал. К молодой теннисистке, которая вообще-то на виду уже не первый сезон, а в прошлом году добиралась до решающей стадии Roland Garros, наконец-то пришла стабильность. И далеко не факт, что в субботу Соболенко однозначно следует считать фаворитом, тем более что счет личных встреч — 3:2 — не в ее пользу.

Гауфф способна противопоставить мощи Соболенко свою достаточно плотную и тактически разнообразную игру, основанную на высокой степени уверенности.

По полной программе прочувствовав все прелести соперничества с американками на 23-тысячном корте Артура Эша, белоруска на пресс-конференции в Нью-Йорке не скрывала, что в финале сподручнее ей было бы играть с Муховой. Но даже если Соболенко, победившая в этом году на Открытом чемпионате Австралии, не сумеет взять свой второй титул на мейджорах, исход ее спора с полькой Игой Швёнтек за первое место в рейтинге по итогам сезона уже практически предрешен. В понедельник отрыв минчанки от ближайшей преследовательницы в классификации будет составлять минимум 1305 очков, и маловероятно, что Соболенко, которая в целом в этом году показывает достаточно стабильные результаты, это преимущество растеряет.

Гауфф же в случае победы станет четвертой теннисисткой вслед за Соболенко, Швёнтек и представляющей Казахстан Еленой Рыбакиной, обеспечившей себе путевку на итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который, как стало известно на днях, примет мексиканский Канкун. Впрочем, де-факто туда попала уже и она, и ее соотечественница Джессика Пегула. А вот за остальные три путевки, основными претендентками на которые выглядят чешская чемпионка Wimbledon Маркета Вондроушова, Каролина Мухова и туниска Унс Джабир, еще идет борьба. В нее, кстати, способна вмешаться Мэдисон Кис.

Евгений Федяков