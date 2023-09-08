Перевозчики Сибири попросили президента предотвратить дефицит дизельного топлива

Руководитель Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев отправил обращение президенту РФ Владимиру Путину. Он призвал главу государства вмешаться в ситуацию на российском рынке дизельного топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам господина Трунаева, цена дизельного топлива растет как на оптовом рынке, так и на розничном. Это заставляет перевозчиков повышать тарифы, что сказывается на стоимости большинства других товаров. «Ситуацию усугубляет то, что сейчас на плановый профилактический ремонт останавливаются несколько нефтеперерабатывающих заводов, включая такой гигант, как Омский НПЗ. Это означает, что поставки топлива на рынок уменьшатся, и создает угрозу его дефицита»,— отмечается также в письме.

В обращении не содержится описания конкретных мер, которые СААП ждет от главы государства. 6 сентября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе совместного заседания комитета по аграрным вопросам и комитета по контролю Госдумы РФ констатировал, что на рынке ГСМ «есть факты существенного увеличения цен на топливо».

В СААП, по данным ее сайта, входят около 40 действительных и аккредитованных членов.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в конце августа независимые АЗС Сибири заявили о риске нехватки автомобильного бензина.

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Валерий Лавский