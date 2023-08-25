Топливо разогревает цены

В регионах Сибирского федерального округа (СФО) независимые АЗС заявляют о риске нехватки автомобильного бензина. В ряде субъектов запас топлива участники рынка оценили в 5–7 дней. В числе возможных причин они называют перебои с поставками по железной дороге, закрытие нефтеперерабатывающих заводов на ремонт и рост стоимости топлива на оптовом рынке. Решить ситуацию участники рынка предлагают ограничением объемов экспорта и ростом объемов обязательной продажи топлива на бирже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В августе объемы продаж автомобильного бензина на ряде частных АЗС в Сибири сократились на 30% по сравнению с июлем, сообщают участники рынка

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В августе объемы продаж автомобильного бензина на ряде частных АЗС в Сибири сократились на 30% по сравнению с июлем, сообщают участники рынка

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Независимые АЗС Сибири сообщили о риске дефицита автомобильного бензина. По оценке главы Алтайского топливного союза Юрия Матвейко, запасов местных независимых автозаправочных станций хватит на период от пяти до семи дней. «Запас на частных АЗС Алтайского края ограничен. Рынок разбалансирован. Если в рознице на ВИНКах бензин АИ-95 стоит 49 руб., то оптом для частных АЗС он стоит 54 руб., соответственно, ощущается серьезный дисбаланс цен между частными АЗС и АЗС нефтяных компаний»,— говорит господин Матвейко.

Рост цен на нефтепродукты, начавшийся с середины мая 2023 года, когда оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) доходили до рекордных значений, привел розничных операторов моторного топлива на грань рентабельности, с начала года стоимость бензина на бирже увеличилась более чем на 70%, отмечают члены Ассоциации независимых АЗС в письме к Российскому топливному союзу (есть в распоряжении редакции „Ъ-Сибирь“). «Если ситуация продолжит усугубляться на фоне предстоящих ремонтов на НПЗ, то это будет грозить банкротством большинству независимых операторов»,— указывают участники рынка в своем обращении.

В августе объемы продаж автомобильного бензина на частных АЗС сократились на 30% по сравнению с июлем, рассказывает владелец новосибирской сети АЗС «Беркут» Михаил Сенчук. «Такой ситуации у нас еще не было. Оптовая цена АИ-92 на 80 коп. выше, чем в рознице, на АИ-95 — больше на 1,8 руб. К этой цене мы вынуждены прибавлять 3-4 руб. на доставку и оплату налогов, на зарплаты сотрудников. То есть мы продаем бензин дороже, чем ВИНКи, на 5–7 руб. Поэтому на АЗС нефтяных компаний очереди из клиентов, а мы работаем в убыток. В таком бедственном состоянии находится вся розница АЗС сегодня»,— говорит Михаил Сенчук.

Проблему с перебоями в поставках и ростом стоимости автомобильного топлива во всех регионах Сибири подтвердил руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких. По его словам, ситуация длится с конца мая. Одной из причин он называет перебои с поставками по железной дороге.

Как писали «Известия», в конце июля сроки перевозки топлива по железной дороге в России увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом. В отрасли тогда пояснили, что пути РЖД оказались перегружены из-за необходимости переориентации экспорта угля с западных направлений на восток. Причиной стали изменившиеся экономические условия — в свете антироссийских санкций пришлось перестраивать свои логистические цепочки, а также загруженность из-за туристического сезонного спроса. По данным РТС, примерно треть всего товарного бензина находится в пути.

Помимо задержек перевозок по железным дорогам, влияют на ситуацию и ремонты НПЗ. Еще одной значимой проблемой игроки рынка называют привязку российских цен на топливо через демпфер к иностранным рынкам — чем слабее рубль, тем более выгодно поставлять на экспорт, объясняет Михаил Сенчук. По словам экспертов, повышенный спрос также говорит о несоответствии производства и потребления высокооктановых марок бензина.

«В условиях, когда количество покупателей на бирже растет, а объем предложения остается примерно на одном уровне, на СПбМТСБ остро ощущается нехватка продукта. Нефтяники, имея возможность искусственно ограничивать предложение, используют закон спроса и предложения в свою пользу, формируя большой отложенный спрос на следующий торговый день, чем пользуются брокерские компании, разогревают цены в биржевых стаканах, играя на повышение цены. Лишая возможности конечных потребителей приобрести товар по более выгодной цене, они предлагают покупателям (конечным потребителям / независимым операторам АЗС) товар уже по „разогретой“ цене»,— говорится в обращении независимых АЗС.

Для решения проблемы участники отрасли предлагают прекратить разбег цены на бирже, решить проблему логистики, в том числе путем расширения объемов пропускной способности, а также увеличить объемы производства на отечественных заводах.

В Минэнерго России, комментируя вопрос топливообеспечения, отмечают, что уровень производства нефтепродуктов на заводах полностью обеспечивает текущий спрос на топливо с учетом переориентации части экспорта бензина и дизтоплива на внутренний рынок. По данным ведомства, выпуск автомобильного бензина (117,4 тыс. т в сутки) соответствует среднему уровню августа 2021–2022 годов. Производство дизтоплива (232,0 тыс. т сутки) почти на 10% выше уровня августа предыдущих лет. «Чтобы исключить возможные сбои в обеспечении регионов топливом, работает штаб Минэнерго. На особый контроль взяты вопросы ритмичности поставок топлива в южном направлении и топливообеспечения предприятий агропромышленного комплекса и сетей АЗС»,— прокомментировали в министерстве.

Лолита Белова