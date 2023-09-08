Суд арестовал студента колледжа по делу о диверсии в Новосибирске

Ленинский райсуд Новосибирска по ходатайству следствия заключил на два месяца под стражу 17-летнего студента колледжа, которому предъявлено обвинение в диверсии на железной дороге. Об этом сообщили в управлении Судебного департамента региона.

Уголовное дело, по предварительным данным, насчитывает два эпизода. 25 августа молодой человек сломал релейный шкаф на железнодорожном перегоне Новосибирск-Западный – Обь, нанеся несколько сильных ударов по оборудованию. На следующий день, указывается в деле, на том же перегоне он поджег другой релейный шкаф. 6 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в диверсии.

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае силовики задержали в Новосибирске группу молодых людей, на счету которой несколько диверсий — поджоги двух релейных шкафов на железнодорожных переездах в апреле и фронтового бомбардировщика Су-24 на авиационном заводе им. В. П. Чкалова накануне Дня Победы. Один из задержанных предположительно получал заказы на диверсии и расценки на них через мессенджер.

Илья Николаев