В Новосибирске арестовали предполагаемого диверсанта

Сегодня Ленинский районный суд Новосибирска арестовал на два месяца (до 12 июля) мужчину, в отношении которого возбуждено уголовное дело о диверсии (ч.2 ст. 281 УК РФ, наказание по ней до двадцати лет лишения свободы). Информация об этом размещена на сайте суда. Об аресте обвиняемого ходатайствовало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Получить комментарий управления не удалось. По данным сайта судейского сообщества Новосибирской области, Виктора Скоробогатова обвиняют в поджоге самолета Су-24.

8 мая ряд Telegram-каналов распространили видеозапись поджога военного самолета Су-24 на авиазаводе в Новосибирске. На кадрах видеоролика видно, как мужчина чем-то обливает находящийся под открытым небом самолет. После этого вспыхивает пламя, но почти сразу оно гаснет.

Видеозапись поджога военного самолета назвали фейком. 9 мая Telegram-канал правительства региона «Новосибирь» сделал репост сообщения ресурса «Война с фейками», который прокомментировал распространяющуюся в интернете информацию о якобы поджоге самолета на территории авиазавода. «Видео снято не на заводе Сухого. Это постановочный ролик. Наш источник в администрации новосибирского авиазавода сообщает, что на территории компании «Сухой» никаких происшествий зафиксировано не было. Это тщательно охраняемый объект и сложно представить, чтобы по нему могли свободно перемещаться посторонние, не говоря уже о том, чтобы там что-то поджигать, снимая на видео»,– говорится в сообщении. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сказали «Ъ-Сибирь», что информация о пожаре на авиазаводе в ведомство не поступала.

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Илья Николаев