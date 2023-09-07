Блогер Бадалян задержан в Армении по делу о незаконном обороте оружия

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян подтвердил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) задержание пророссийского блогера Мики Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна. По словам господина Абрамяна, господа Бадалян и Геворкян арестованы в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 335 УК Армении).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание Мики Бадаляна на митинге в Ереване в июле 2022 года

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Задержание Мики Бадаляна на митинге в Ереване в июле 2022 года

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«6 и 7 сентября в Сюникской области по обоснованному подозрению в совершении преступления в рамках уголовного дела, возбужденного Службой национальной безопасности Армении, были арестованы и переданы в Следственный комитет семь лиц в соответствии с ч. 2 ст. 335 УК Армении, в их числе Мика Бадалян и Ашот Геворкян»,— написал пресс-секретарь. Сформирована следственная группа, проводятся следственные мероприятия, добавил он.

Ранее сегодня, 7 сентября, «Sputnik Армения» сообщил о задержании Ашота Геворкяна и Мики Бадаляна в городе Горис в Сюникской области. Незадолго до этого глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил со ссылкой на друзей в Ереване, что господина Бадаляна похитили неизвестные люди в масках около 21:00 6 сентября. По словам господина Примакова, за сутки до похищения блогер выступил на Sputnik с жесткой критикой армянского правительства за «антироссийскую политику». Представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что произошедшее может быть провокацией в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума.

Эрдни Кагалтынов