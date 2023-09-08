Минобороны: над Белгородской областью сбит БЛПА самолетного типа

Над Белгородской областью в 15:00 8 сентября российской системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что таким образом была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ».

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

UPD:Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил в своем telegram-канале, что БЛПА был сбит в Валуйском городском округе. Выявлены повреждения в трех частных домовладениях и одной хозпостройке. На месте работают аварийные и оперативные службы.

О других событиях в макрорегионе после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте