За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 65 единицами боеприпасов

Оперативный штаб Белгородской области предоставил информацию об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины за 7 сентября. Для этого было использовано более 65 единиц различных боеприпасов (днем ранее было 94 единицы), никто из гражданских лиц не пострадал.

Так, в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с БПЛА было сброшено одно самодельное взрывное устройство.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии ВСУ обстреляли село Новопетровка – зафиксировано четыре прилета. При этом в трех частных жилых домовладениях оказались выбиты окна. Также в результате обстрела произошло возгорание сухой травы на площади в 100 кв. м. Силами добровольной пожарной дружины возгорание ликвидировали.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый. По ней установлено три прилета.

В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Второе выпущено 12 минометных снарядов, по окраине села Дроновка – три минометных снаряда.

В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Задорожный. По нему зафиксировано пять прилетов. В результате была повреждена линия электропередачи, которая сейчас уже восстановлена. По окраине поселка Прилесье выпустили три минометных снаряда, по окраине села Староселье – три артиллерийских снаряда.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпустили десять минометных снарядов, по селам Белянка и Сурково – семь и шесть минометных снарядов соответственно, по хутору Панков и селу Терезовка – по четыре минометных снаряда.

Владимир Зоркий