Главное не победа, а участие

В Москве завершились теледебаты между претендентами на пост столичного градоначальника. 7 сентября в эфире в последний раз сошлись кандидат от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Дмитрий Гусев и представляющий ЛДПР Борис Чернышов, которые оказались самыми стойкими участниками «совместных агитационных мероприятий». Эксперты не готовы назвать победителя их дуэли: раз участвовали, уже молодцы, объясняют они. Их готовность к очным словесным поединкам, может, и не скажется на текущей кампании, но даст отложенный результат, например, на тех же выборах в Мосгордуму, которые должны состояться в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Всего в течение агитационного периода на телеканалах «Москва 24» и «Москва Доверие» прошло 16 раундов дебатов. Единственным, кто не пропустил ни одного мероприятия, хотя нередко оставался там в полном одиночестве, оказался Борис Чернышов. В дебатах совсем не принимали участие мэр столицы Сергей Собянин (он активно коммуницирует с избирателями в соцсетях и в ходе регулярных мероприятий), а также кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, который объяснял неявку на телеканалы плотным графиком встреч с избирателями. Выдвинутый «Новыми людьми» Владислав Даванков пришел на первые дебаты, но потом потерял к ним интерес и проигнорировал даже финальную встречу (хотя накануне пообещал журналистам, что там будет).

Тема дебатов была заявлена как «Город равных возможностей». Кандидаты предпочли начать с существующего неравенства, от которого им было проще перейти к собственным предвыборным обещаниям.

Борис Чернышов заявил, что готов устранить перекосы в развитии районов города, сократить стаж проживания в Москве, который необходим для получения столичной прибавки к пенсии, и сделать столичные тротуары удобными для инвалидов-колясочников. Дмитрий Гусев напирал на необходимость сделать бесплатными школьные обеды и проезд в городском транспорте для учащихся, а пенсионерам сулил бесплатные путевки в здравницы. Довольно быстро дискутирующие перешли к вопросу о том, кто в принципе является более «левым» политиком. СРЗП намерена вернуть все лучшее, что было в Советском Союзе, обещал господин Гусев.

Программа партии поддержана «настоящими коммунистами» (то есть партией «Коммунисты России».— “Ъ”) и патриотами. «В моем свидетельстве о рождении указан Советский Союз!» — парировал господин Чернышов. Что касается коммунистов, то, напомнил он, президент СССР Михаил Горбачев и первый президент России Борис Ельцин тоже ими были, а к ним у либерал-демократа есть претензии. Те, кто придерживается левых взглядов, должны поддержать именно его, объяснял господин Чернышов, тем более что кандидат от КПРФ на дебаты вообще не ходит.

Это уже не в первый раз, когда кандидаты от СРЗП и ЛДПР на дебатах выясняли, кто из них имеет больше оснований претендовать на электорат КПРФ.

Политолог Константин Калачев объясняет «левый уклон» дискуссии особенностями аудитории московских телеканалов — в основном это люди пенсионного и предпенсионного возраста, испытывающие ностальгию по СССР и демонстрирующие запрос на социальную справедливость, рассуждает он. Возможно, именно этим можно объяснить отказ от дальнейшего участия в дебатах Владислава Даванкова: он просто понял, что его идеи совершенно для другой аудитории. По мнению политолога, проигравших в словесных поединках нет, разве что кроме Леонида Зюганова, от которого так и не услышали внятного объяснения отказа участвовать в них.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что в условиях так называемых «кампаний референдумного типа» (то есть при отсутствии сильных конкурентов действующему губернатору) для кандидатов важна не победа в дебатах, а участие в них. При этом Сергею Собянину совершенно спокойно можно было не ходить на дебаты, учитывая огромный отрыв от конкурентов.

А вот Леонид Зюганов в результате сильно потерял, в том числе как потенциальный преемник своего деда и лидера КПРФ Геннадия Зюганова, констатирует господин Минченко: «Это сочетание облика завсегдатая барбершопа и очень старомодной риторики создает комический эффект, равно как и попытка стать блогером вместо посещения дебатов».

Что касается господина Даванкова, то он на дебатах, по крайней мере, «обозначился» и выглядел живо, отмечает эксперт. Он добавляет, что все участники дебатов демонстрировали взаимное уважение и доброжелательность — «думаю, на этом все три кандидата набрали очки среди политической элиты», заключает Евгений Минченко.

С ним согласен политолог Александр Асафов: тот, кто сейчас показал себя избирателям, может, и не выиграет ничего «в моменте», но наверняка получит отложенные преференции — хотя бы в призме выборов в Мосгордуму, которые должны пройти в 2024 году. Присутствие на дебатах в любом случае повышает узнаваемость, поясняет эксперт. «Мы находимся в большом электоральном цикле, и его участникам важно не растерять избирателя, чтобы через год снова не пришлось объяснять, кто они такие»,— напоминает эксперт.

Анастасия Корня