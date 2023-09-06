Блинкен объявил о выделении $1 млрд помощи Украине

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет помощи на $1 млрд, из которых $665 млн пойдут на военные цели. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве (трансляцию вела пресс-служба украинского МИДа).

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Фото: Reuters Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Госдепартамент пояснил, что сумма в $1 млрд включает в себя ранее объявленный Пентагоном пакет вооружений и боеприпасов, в том числе снарядов с обедненным ураном.

Таким образом, $175 млн пойдет на боеприпасы, $100 млн — на закупки в «поддержку долгосрочных военных потребностей», $90,5 млн — на содействие в «гуманитарном разминировании», $300 млн — на поддержку правоохранительных структур.

«С прошлого года, с момента, как я здесь был год назад, украинские силы вернули более 50% оккупированных территорий. Эта новая помощь, дополнительные средства, которые существенно усилят противовоздушную оборону»,— заявил господин Блинкен на пресс-конференции в Киеве.

Дмитрий Кулеба сказал, что на встрече обсуждались возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS, о которых Украина просит США с 2022 года. «Эта опция остается открытой. Надеюсь, что дискуссии в Администрации США приведут к положительному решению»,— заявил журналистам господин Кулеба по итогам встречи.

С начала боевых действий, по словам Энтони Блинкена, США оказали помощи Киеву в области безопасности на сумму свыше $43 млрд.

Полина Мотызлевская