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Коммерсантъ FM
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«Выборы сейчас — в первую очередь праздник»

Дмитрий Дризе — об особенностях предстоящего голосования

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о попытках провокаций в преддверии региональных выборов. Однако, по словам председателя ЦИКа, на избирательный процесс это никак не повлияет. 10 сентября в России единый день голосования. Гражданам, в частности, предстоит избрать глав 26 субъектов, в том числе мэра Москвы и губернатора Московской области. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет от данного события никаких сюрпризов.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в преддверии единого дня голосования традиционно для таких случаев торжественно открыла информационный центр, который будет получать оперативные сведения о том, как идет волеизъявление народа российского.

Напоминаем специально: в четырех округах страны пройдут довыборы депутатов Государственной думы. Гражданам предстоит избрать глав 26 субъектов, в том числе мэра Москвы и губернатора Московской области, а также депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 16 городах и весях. В большинстве субъектов выборы будут трехдневными.

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Жители 24 регионов смогут воспользоваться системой электронного голосования (ДЭГ). На этом можно остановиться более подробно. Власть всячески агитирует за то, чтобы избиратель этим самым ДЭГом активно пользовался — не утруждал себя походом на участок. Действительно, нажал кнопку — и дело с концом. Так вот, Элла Александровна как житель Московской области именно таким образом и собирается отдать свой голос.

В столице нашего государства уже традиционно проводится акция «Миллион призов». Правда, в этом году скромно — машины и квартиры не разыгрываются, но 1-5 тыс. руб. вполне можно заполучить. Но, к великому сожалению, кое-где есть такие случаи, как принуждение к ДЭГ. ЦИК даже получил 13 соответствующих обращений.

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Однако при детальном изучении выяснилось, что в большинстве это было вовсе и не принуждение. Правда, не совсем понятно, что же это в итоге было. Об этом Элла Александровна не поведала. Показалось, наверное, жалобщикам. Или, того хуже, это были провокаторы. Есть такие, которые подвергают сомнению, злословят, мол, подозрительно, что государство вот так агитирует и даже настаивает.

К слову, на последних выборах в Государственную думу неожиданно выяснилось, что участники ДЭГ голосуют принципиально иначе, нежели те, что предпочли по старинке возиться с бумагой. Ответ ясен: это люди прогрессивные, и голосуют они правильно.

Еще нужно отдельно сказать о выборах главы Хакасии. Там неожиданно тяжело заболел кандидат от «Единой России», так что голосование пройдет без главной партии страны. Вот такой вот интересный поворот.

Так что в общем и целом голосуй народ российский и ни о чем не беспокойся. Страна идет верным курсом и с него не свернет — это главное.

Выборы сейчас — в первую очередь праздник, повод надеть белую рубашку. А можно и разлить по чуть-чуть. А что? Повод сказать семье: день-то сегодня особенный. Кто-то пойдет на участок, а кто-то торжественно нажмет кнопку. Впрочем, кто-то может и не вспомнить, что, возможно, и не очень хорошо, но не трагично, скажем так. На уверенной поступи страны это никак не скажется.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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