«Выборы сейчас — в первую очередь праздник»

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о попытках провокаций в преддверии региональных выборов. Однако, по словам председателя ЦИКа, на избирательный процесс это никак не повлияет. 10 сентября в России единый день голосования. Гражданам, в частности, предстоит избрать глав 26 субъектов, в том числе мэра Москвы и губернатора Московской области. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет от данного события никаких сюрпризов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в преддверии единого дня голосования традиционно для таких случаев торжественно открыла информационный центр, который будет получать оперативные сведения о том, как идет волеизъявление народа российского.

Напоминаем специально: в четырех округах страны пройдут довыборы депутатов Государственной думы. Гражданам предстоит избрать глав 26 субъектов, в том числе мэра Москвы и губернатора Московской области, а также депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 16 городах и весях. В большинстве субъектов выборы будут трехдневными.

Жители 24 регионов смогут воспользоваться системой электронного голосования (ДЭГ). На этом можно остановиться более подробно. Власть всячески агитирует за то, чтобы избиратель этим самым ДЭГом активно пользовался — не утруждал себя походом на участок. Действительно, нажал кнопку — и дело с концом. Так вот, Элла Александровна как житель Московской области именно таким образом и собирается отдать свой голос.

В столице нашего государства уже традиционно проводится акция «Миллион призов». Правда, в этом году скромно — машины и квартиры не разыгрываются, но 1-5 тыс. руб. вполне можно заполучить. Но, к великому сожалению, кое-где есть такие случаи, как принуждение к ДЭГ. ЦИК даже получил 13 соответствующих обращений.

Однако при детальном изучении выяснилось, что в большинстве это было вовсе и не принуждение. Правда, не совсем понятно, что же это в итоге было. Об этом Элла Александровна не поведала. Показалось, наверное, жалобщикам. Или, того хуже, это были провокаторы. Есть такие, которые подвергают сомнению, злословят, мол, подозрительно, что государство вот так агитирует и даже настаивает.

К слову, на последних выборах в Государственную думу неожиданно выяснилось, что участники ДЭГ голосуют принципиально иначе, нежели те, что предпочли по старинке возиться с бумагой. Ответ ясен: это люди прогрессивные, и голосуют они правильно.

Еще нужно отдельно сказать о выборах главы Хакасии. Там неожиданно тяжело заболел кандидат от «Единой России», так что голосование пройдет без главной партии страны. Вот такой вот интересный поворот.

Так что в общем и целом голосуй народ российский и ни о чем не беспокойся. Страна идет верным курсом и с него не свернет — это главное.

Выборы сейчас — в первую очередь праздник, повод надеть белую рубашку. А можно и разлить по чуть-чуть. А что? Повод сказать семье: день-то сегодня особенный. Кто-то пойдет на участок, а кто-то торжественно нажмет кнопку. Впрочем, кто-то может и не вспомнить, что, возможно, и не очень хорошо, но не трагично, скажем так. На уверенной поступи страны это никак не скажется.

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