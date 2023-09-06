ТЭГи в ДЭГе

Московские избирательные участки готовы к выборам мэра и оборудованы новыми терминалами электронного голосования, сообщил во вторник на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов. Голоса, поданные через терминалы, сразу попадают в систему онлайн-голосования. По заверению разработчиков, эти устройства связаны между собой по защищенной сети, перебои в которой маловероятны. На каждом участке установят по три таких терминала, но бумажное голосование будет доступно так же, как и прежде, подчеркивают организаторы столичных выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На последнем заседании перед стартующим 8 сентября трехдневным голосованием московский общественный штаб заслушал отчет Мосгоризбиркома (МГИК) о готовности к выборам мэра столицы и муниципальных депутатов 13 районов Новой Москвы. Напомним, на пост градоначальника баллотируются пять кандидатов: действующий мэр Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»), а также депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев.

По словам секретаря МГИКа Владимира Попова, все избирательные участки готовы к проведению голосования, в том числе подготовлено и новое оборудование. Речь идет о терминалах электронного голосования (ТЭГ), которые в этом году впервые появятся на каждом столичном участке. 25 августа состоялось тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в том числе и новых устройств, голоса с которых сразу попадают в блокчейн ДЭГ. По словам господина Попова, тестирование показало работоспособность всех 146 участков, на которых испытывались новые терминалы.

Секретарь МГИКа сообщил, что обучение и сертификацию в этом году прошли более 30 тыс. членов избиркомов, все они допущены к работе с электронным реестром избирателей и ТЭГ. Электронный реестр впервые применялся в Москве в 2022 году на муниципальных выборах. Это нововведение позволило отказаться от предварительной регистрации на ДЭГ, так как теперь члены комиссий сразу видят, проголосовал ли ранее данный избиратель: если он уже отдал свой голос через интернет — система не позволит выдать ему бумажный бюллетень, и наоборот.

На каждом участке будут дежурить технические специалисты, которые смогут оперативно решать проблемы в случае их возникновения, рассказал на заседании начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. В среднем, по его словам, на каждом участке будет по три стационарных ТЭГ и по три переносных — для надомного голосования. Но это не отменяет возможность отдать свой голос традиционным бумажным способом, подчеркнул господин Костырко: члены избиркомов будут предлагать пришедшим на участок избирателям оба варианта. Все новые терминалы, заметил чиновник, оснащены батарейками на случай потери питания, автономны от глобальной сети и связаны в «единое кольцо» по защищенной сети, перебои с которой возможны, только если «бульдозер где-то перекопает». На случай же сбоев есть оперативная техподдержка и выездные бригады специалистов.

Онлайн-голосование через гаджет или компьютер будет доступно круглосуточно с 8:00 пятницы до 19:59 воскресенья, а ТЭГ на участках — с 8:00 до 20:00 в каждый день голосования. «Но мы рекомендуем по возможности не голосовать в первые же часы выборов, то есть утром в пятницу. В это время наблюдаются всплески активности избирателей: люди предпочитают сразу проголосовать, чтобы не забыть, а также получают напоминания о старте голосования в СМИ, рассылках и СМС. Это может привести к формированию "электронной очереди" на голосование»,— предупредил Артем Костырко.

Отметим, на предыдущих выборах в Москве с применением ДЭГ (оно используется в столице с 2019 года) в первые минуты выборов часть пользователей жаловалась на зависание портала mos.ru. Разработчики системы объясняли это большой единовременной нагрузкой, которая и создает «очереди за бюллетенем». Кстати, в этом году избиратели смогут заходить на страничку электронного голосования не только через баннер на mos.ru, но и по прямой ссылке elec.mos.ru, которая заработает 8 сентября в 08:00.

Время расшифровки результатов ДЭГ в Москве будет зависеть от числа его участников, продолжил господин Костырко: «По опыту прошлого года и по уже сложившейся практике, скорее всего, все начнется в 20:15 10 сентября, когда мы соединим части ключа для расшифровки, загрузим его в систему. Какое-то время понадобится на проведение расшифровки голосов. По прогнозу, ранее 21:00 мы не ожидаем результатов». Напомним, на выборах-2022 через ДЭГ проголосовали около 1,7 млн москвичей (на участки пришли около 700 тыс.), а в 2021 году на выборах в Госдуму — 1,9 млн.

Также на вчерашнем заседании общественного штаба определили пятерых «хранителей» ключа для расшифровки результатов ДЭГ. Такая процедура проводится ежегодно: ключ разделяется на несколько частей и передается на флешках разным людям, а по окончании голосования части ключа соединяются и начинается процесс расшифровки голосов. В этом году «хранителями» станут глава штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев, член Центризбиркома Игорь Борисов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и руководитель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин. Пятая часть ключа отправится к одному из представителей МГИКа: комиссия сама определится, кто это будет. Процедура разделения ключа состоится 7 сентября в Мосгоризбиркоме.

Елена Рожкова