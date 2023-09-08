Редактору предъявили фейки

В Хакасии завершился суд над главным редактором интернет-журнала «Новый фокус» Михаилом Афанасьевым, который обвинялся в фейках про армию. В апреле 2022 года он опубликовал статью об отказе хакасских омоновцев ехать на Украину с ложной, как указывается в деле, информацией о количестве раненых и погибших бойцов, недостаточном уровне их обеспечения перед отправкой на СВО и ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей руководящим составом Росгвардии. Главреду назначили пять с половиной лет колонии и запретили заниматься журналистикой в течение двух с половиной лет после освобождения. Защита, настаивавшая на оправдании Михаила Афанасьева, заявила, что обжалует приговор. Главред утверждает, что при подготовке статьи опирался на проверенные источники информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / afanasiev19 Фото: vk.com / afanasiev19

Городской суд Абакана рассмотрел резонансное уголовное дело руководителя ООО «Эксперт-медиа» и главного редактора интернет-издания «Новый фокус» 47-летнего Михаила Афанасьева.

Михаила Афанасьева задержали 13 апреля 2022 года рядом с его домом. В его квартире и редакции «Нового фокуса» оперативники провели обыски, изъяв компьютеры, цифровые носители информации, документацию, $15 тыс. и более €1,2 тыс. Основанием для задержания послужило уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании армии РФ), которое возбудил Следственный комитет по материалам республиканского УФСБ. Правоохранителей заинтересовала статья главреда, в которой рассказывалось об отказе 11 бойцов ОМОНа Росгвардии по Республике Хакасия участвовать в военной спецоперации на Украине.

Материал был опубликован на сайте «Нового фокуса» 3 апреля 2022 года, гиперссылки на него были размещены в аккаунтах издания в соцсетях, которые администрировал Михаил Афанасьев, и на его личной странице.

Следствие считает, что журналист изложил под видом достоверной ложную информацию о количестве раненых, погибших, захваченных в плен и пропавших без вести на Украине сотрудниках ОМОНа и СОБРа республиканского управления Росгвардии, недостаточном обеспечении бойцов этих подразделений различными видами довольствия перед проведением специальной военной операции, а также ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей руководящим составом Росгвардии.

В ходе допроса главред отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. По решению суда его поместили в СИЗО.

В ноябре 2022 года дело поступило в суд, однако было возвращено на доработку в прокуратуру, так как суд усмотрел нарушения в тексте обвинительного заключения. Только в марте 2023 года суд Абакана приступил к рассмотрению дела о фейках по существу.

В судебном процессе Михаил Афанасьев заявил, что, собирая материал для публикации, пользовался проверенными источниками информации. Адвокаты просили судью снять с их доверителя все обвинения и оправдать. Один из их доводов заключался в том, что главред писал о Росгвардии, а не о Вооруженных силах.

Защита отмечала, что поправки в Уголовный кодекс об ответственности за фейки про ведомства и добровольческие формирования, содействующие Вооруженным силам РФ в выполнении задач, были внесены после того, как спорная публикация вышла в свет. «Действия доверителя квалифицированы следствием в редакции уголовного закона, который на момент совершения инкриминируемого деяния в законную силу не вступил»,— заявляла защита. Процесс, вызвавший большой резонанс, посетил председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

«Журналист не может нести ответственность за то, что он разглядел скрываемую чиновниками язву на теле общества. Преступность не может побеждать полицию, болезнь не должна изгонять врача, а проблема в обществе не может одолеть журналистику. Общество не может жить и развиваться, будучи лишенным права знать о своих язвах и болячках. Без права исследовать их, обсуждать и всем вместе искать лекарства»,— сказал в последнем слове подсудимый.

В четверг ему вынесли приговор. Смягчающими вину главреда обстоятельствами суд признал состояние его здоровья и близких родственников, участие в правозащитной деятельности, наличие четверых малолетних и одного несовершеннолетнего ребенка, признание факта подготовки и публикации статьи. Главреду назначили пять с половиной лет в колонии общего режима и запретили заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью в течение двух с половиной лет после освобождения. Адвокат Елена Илюшенко сказала „Ъ“, что обжалует приговор.

Константин Воронов