Главреду интернет-издания в Хакасии, обвиняемого в фейках об армии, продлили арест на четыре месяца

Абаканский городской суд снова оставил в СИЗО главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Срок содержания фигуранта дела продлили на четыре месяца - до 16 июля, сообщили «Ъ-Сибирь» в суде.

Обвиняемый находится под стражей уже 11 месяцев. Предварительное слушание по делу в закрытом режиме назначено на 17 марта. Рассмотрение дела по существу будет позже, дата пока не известна.

Как писал «Ъ-Сибирь», Михаила Афанасьева задержали в апреле и предъявили обвинение по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверной ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ). По данным СКР, главред разместил на сайте издания, а также в администрируемых им мессенджере и соцсетях заметку с ложной информацией об участии сотрудников республиканского управления Росгвардии в специальной военной операции на Украине. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы управления ФСБ по Республике Хакасия.

Михаил Афанасьев вину не признал. Он утверждает, что при подготовке материала опирался на проверенные источники информации.

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Лолита Белова