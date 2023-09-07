Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россиянин Клюшин получил в США девять лет за кибермошенничество

Суд в Бостоне приговорил россиянина Владислава Клюшина к девяти годам лишения свободы, передает AP. Его признали виновным в кибермошенничестве на фондовом рынке.

Владислав Клюшин

Владислав Клюшин

Фото: Reuters

Владислав Клюшин

Фото: Reuters

Владислав Клюшин — основатель и владелец IT-компании М13, поставлявшей по заказу российских властей системы для мониторинга СМИ. Его арестовали в июне 2021 года в городе Стон в Швейцарии, после чего экстрадировали в США. В феврале 2023 года суд признал бизнесмена виновным в преступном сговоре, а также в мошенничестве с ценными бумагами с привлечением электронных средств. Вину Владислав Клюшин не признал.

Прокуратура просила назначить Владиславу Клюшину 14 лет лишения свободы, защита предлагала сократить срок до трех лет и зачесть в них два с половиной года, на протяжении которых Клюшин находился под стражей во время суда. После отбытия наказания Владислав Клюшин будет депортирован из США.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...