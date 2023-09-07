Россиянин Клюшин получил в США девять лет за кибермошенничество

Суд в Бостоне приговорил россиянина Владислава Клюшина к девяти годам лишения свободы, передает AP. Его признали виновным в кибермошенничестве на фондовом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Клюшин

Фото: Reuters Владислав Клюшин

Фото: Reuters

Владислав Клюшин — основатель и владелец IT-компании М13, поставлявшей по заказу российских властей системы для мониторинга СМИ. Его арестовали в июне 2021 года в городе Стон в Швейцарии, после чего экстрадировали в США. В феврале 2023 года суд признал бизнесмена виновным в преступном сговоре, а также в мошенничестве с ценными бумагами с привлечением электронных средств. Вину Владислав Клюшин не признал.

Прокуратура просила назначить Владиславу Клюшину 14 лет лишения свободы, защита предлагала сократить срок до трех лет и зачесть в них два с половиной года, на протяжении которых Клюшин находился под стражей во время суда. После отбытия наказания Владислав Клюшин будет депортирован из США.