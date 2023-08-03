Прокуратура США запросила 14 лет тюрьмы для россиянина Клюшина

Прокуратура США попросила суд приговорить российского бизнесмена Владислава Клюшина к 14 годам тюремного заключения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. Он обвиняется в преступном сговоре, а также в мошенничестве с ценными бумагами с привлечением электронных средств. Приговор суда в Бостоне огласят 7 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: U.S. Attorney’s Office / AP Фото: U.S. Attorney’s Office / AP

Прокуратура также намерена взыскать с Владислава Клюшина штраф в размере $5 млн, а также $8,3 млн в качестве возмещения ущерба. Суд просит в отдельном порядке разрешить конфискацию $36,6 млн, а также заблокированных на Кипре определенных депозитов в качестве замещаемых активов.

При этом прокуратура считает, что срок тюремного заключения может оказаться короче предлагаемого, поскольку «белые воротнички» (специалисты в инженерно-технических сферах), как правило, получают «большие льготы».

Владислава Клюшина арестовали в июне 2021 года в городе Стон в Швейцарии, после чего экстрадировали в США. Следователи оценивали нелегальные доходы, полученные Владиславом Клюшиным от сделок по ценным бумагам, в $82,5 млн.

Владислав Клюшин был основателем и владельцем IT-компании М13, поставлявшей по заказу российских властей системы для мониторинга СМИ. М13 разработала систему «Катюша» — ее используют в администрации президента, правительстве и других федеральных ведомствах.

Лусине Баласян