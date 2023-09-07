В Саратове панно стоимостью десятки миллионов рублей заменили цитатой с ошибкой

Градозащитный совет при Саратовской областной думе посетил здание бывшего монтажного техникума во Фрунзенском районе Саратова. Корреспондент «Ъ» побывал там вместе с общественниками.

На прошлой неделе выяснилось, что в здании на ул. Новоузенская, где 1 сентября открыли второй корпус МОУ «СОШ № 77», уничтожили мозаику с картины советского художника Индулиса Зариныша «Какая высота!» (1958 г.).

Градозащитники неоднократно пытались попасть на стройку, чтобы оценить состояние объекта и выявить ценные элементы, но чиновники раз за разом откладывали посещения.

Глава градсовета при облдуме Владимир Лешуков высказывал надежду на возможное извлечение панно из-под утеплителей. Коллега господина Лешукова, экскурсовод Денис Жабкин предполагал, что мозаику превратили в строительный мусор — подтвердилась эта версия.

Сегодня на месте мозаики — белая стена и цитата с пунктуационной ошибкой из сборника художника Николая Рериха «Держава света»: «Мечтать — это великое качество, ибо оно наполняет сердце лучшими (, — „Ъ“) мощными огнями». Мечтая на белую стену, школьники смогут развить воображение, отыскивая ошибку — внимательность.

Заместитель главы администрации Фрунзенского района по социальной сфере Николай Дмитриев уточнил корреспонденту «Ъ», что панно демонтировали весной. Назвать точную дату ни чиновник, ни директор 77-й школы Анна Скиданова не смогли. Также неизвестной осталась и судьба мозаики. «Скорее всего, вывезли со строительным мусором», — предположил господин Дмитриев. Куда именно вывезли, в администрации тоже не знают.

Приглашенный для оценки ситуации эксперт, преподаватель ГПОУ «Саратовское художественное училище им. А. П. Боголюбова» Валентин Белозеров назвал уничтоженное панно из смальты уникальным, рассказал, что в России есть только одно место, в котором могли бы создать аналог, — мастерская монументальной живописи при Санкт-Петербургской Академии художеств им. Ильи Репина. Стоимость панно господин Белозеров оценил в «несколько десятков миллионов, порядка 20-ти».

Владимир Лешуков пообещал взять восстановление панно «Какая высота!» на контроль градсовета и выразил надежду на инициативу бизнеса в вопросе финансирования проекта. Члены делегации обменялись контактами для дальнейшей коммуникации.

Участвовавшие в мероприятии родители учащихся попросили воссоздать панно в каком-нибудь другом месте, поскольку «дети могут порезаться». Директор поддержала позицию. На вопрос корреспондента «Ъ» о том, трутся ли школьники о стены в попытках порезаться, госпожа Скиданова ответила утвердительно.

Фото до и после в нашем Telegram-канале.

Дарья Васенина

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