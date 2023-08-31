Техникум теряет высоту

В здании бывшего саратовского монтажного техникума, где скоро откроют новый корпус школы № 77, уничтожили мозаику с картины советского художника Индулиса Зариныша «Какая высота!» Градозащитники неоднократно пытались попасть в здание, чтобы оценить состояние объекта и выявить ценные элементы, но чиновники раз за разом откладывали посещения. Глава градсовета при облдуме высказывает надежду на возможное извлечение панно из-под утеплителей. Коллеги господина Лешукова полагают, что мозаику превратили в строительный мусор. Чиновники заявляют: «Восстановлению не подлежит». Сказать что-нибудь определенное о судьбе произведения не может никто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На сегодняшний день состояние панно неизвестно

Фото: Telegram-канал «Лада Мокроусова» На сегодняшний день состояние панно неизвестно

Фото: Telegram-канал «Лада Мокроусова»

Администрация Фрунзенского района Саратова рассказала в комментариях к посту в Telegram-канале «Саратов. Строительство и архитектура» об уничтожении панно в бывшем монтажном техникуме. Ранее чиновники сообщили градозащитникам, что панно с картины Индулиса Зариныша «Какая высота!» восстановлению не подлежит, а на его месте в реконструированном под новый корпус МОУ «СОШ № 77» здании техникума на Новоузенской улице разместят эмблему школы.

«Состояние панно (было. — «Ъ») абсолютно отличное. Никаких сколов, даже с учетом счищенных стен. И это самое ценное, что было в здании»,— объяснили специалисты, приведя фото мозаики. «С момента ремонта (лето 2021 года. — «Ъ») мы постоянно следим за тем, живо оно или нет, задавали вопросы, выражали обеспокоенность председателю градсовета (при Саратовской областной думе. — «Ъ») Владимиру Лешукову, он обещал уточнить»,— рассказали градозащитники и поинтересовались у администрации района, как целое панно могло прийти в состояние, не подлежащее ­восстановлению.

В комментариях чиновники ответили: «К сожалению, сохранение панно было невозможно в связи с необходимостью проведения работ по усилению стены, на которой оно было ­расположено».

Председатель градсовета при облдуме Владимир Лешуков рассказал «Ъ», что после обращения администратора канала «Саратов. Строительство и архитектура» он общался с профильными чиновниками, которые «говорили, что там все в ужасном техническом состоянии». «За панно стена пустая, гнилая, мозаика держится за счет сцепления одной мозаичной частицы за другую. Хотелось бы увидеть документы, подтверждающие факт такого состояния. Мы их не увидели, и в тот момент внутрь монтажного техникума не попали — он не являлся объектом культурного наследия, мозаика не была предметом охраны. Надо было предпринять какие-то усилия по ее (мозаики. — «Ъ») сохранению, может быть, переносу в какое-то другое место — строительная тематика не совсем сочетается с профилем школы»,— рассказал господин Лешуков.

Собеседник заявил о планах добиться посещения здания и проверить, осталось ли что-то от панно: «Может (мозаика. — «Ъ»), просто зашита гипсокартоном или замазана, такую вероятность тоже можно допустить». Градозащитник пообещал позвать корреспондента «Ъ» на выезд.

После обследования члены совета поднимут вопрос о раскрытии или воссоздании мозаики в новом месте. Владимир Лешуков обозначил: ему в точности неизвестно, что именно произошло с панно, осталось ли произведение на стене.

«Даже если (мозаики. — «Ъ») нет совсем, то фотографии сохранились. В градсовете есть специалисты, в том числе и по монументально-декоративному искусству. К примеру, Валентин Белозеров из Боголюбского художественного училища. Мы воссоздадим панно усилиями наших скульпторов, студентов профильных специальностей. В любом случае воссоздание наследия — это один из способов его сохранения, прописанный в 73м федеральном законе. А это даже не объект культурного наследия, но давайте относиться к нему как к объекту»,— поделился господин Лешуков.

Специалисты смогут оценить стоимость произведения искусства, считает глава градсовета. Более того, сегодня в Санкт-Петербурге выпускают аналогичную использованной при создании панно мозаику, что означает возможность более точной оценки и приобретения необходимых для восстановления материалов.

Ситуацию также прокомментировал член градозащитного совета при облдуме, экскурсовод Денис Жабкин. Он рассказал, что совет неоднократно пытался попасть в здание, но каждый раз сталкивался с отказом, «блокированием посещения». «В первую очередь (пытались попасть. — «Ъ») для оценки состояния и сохранения мозаики, включения ее в элементы, подлежащие сохранению при разработке проектной документации. Тем более что никаких правовых основ ее сохранения не было — здание не памятник, мозаика не предмет охраны».

Господин Жабкин отметил, что, по его впечатлению, членам градозащитного совета специально не давали попасть в здание: «Я считаю, что это было сделано намеренно». В последний раз фото изнутри здания представляли общественности в феврале после посещения объекта главой администрации Ладой Мокроусовой. Снимок опубликовали в ее личном Telegram-канале.

Денис Жабкин уточнил «Ъ», что градозащитники обращались насчет панно к «самым верхним властям», поскольку «с муниципальными смысла нет, они все равно скажут, что это нам не ­принадлежит».

«Если у них задачи сохранить не стояло, просто отбойными молотками все сбили, как они сбивали штукатурку, и, естественно, это все в строительный мусор превратилось. Мы попытаемся узнать»,— пообещал господин Жабкин. Собеседник отметил, что возможность сохранить панно и уложиться в сроки сдачи нового корпуса 77й школы, к 1 сентября, была. «В крайнем случае можно было срезать и оставить до следующего сезона где-нибудь на складе»,— считает градозащитник. Господин Жабкин полагает, что бездействие чиновников в вопросе сохранения панно могло быть продиктовано нежеланием усложнять проектную документацию.

«Школа — это заведение, которое должно человека приучить к красоте, культуре, сохранению наследия. Почему наши предки могли такие монументальные картины создавать, а мы нет? Монтажный техникум. Студенты по лестнице поднимались по несколько раз в день, каждый смотрел на эту картину, вдохновлялся своей будущей профессией. Здание делали не как сейчас: коробку поставили, разукрасили разноцветными кубиками — все, новая школа»,— поделился Денис Жабкин.

Бывший председатель градсовета Алексей Голицын рассказал «Ъ», что к нему насчет сохранения панно никто не обращался. Стоимость панно высока, но оценить его сложно, считает экскурсовод. По данным собеседника «Ъ», способных сделать заключение специалистов в регионе нет.

Дарья Васенина