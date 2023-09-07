Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E получил «внедорожную» версию Rally

Компания Ford представила новую модификацию электрического кроссовера Mustang Mach-E — исполнение Rally, посвященное ралли и ралли-кроссу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ford Mustang Mach-E Rally Фото: Ford Ford Mustang Mach-E Rally Фото: Ford Ford Mustang Mach-E Rally Фото: Ford Следующая фотография 1 / 3 Ford Mustang Mach-E Rally Фото: Ford Ford Mustang Mach-E Rally Фото: Ford Ford Mustang Mach-E Rally Фото: Ford

Кроссовер получил увеличенный на 20 мм дорожный просвет, перекалиброванные пружины и амортизаторами MagneRide, усиленные тормоза Brembo, дополнительную защиту днища и аккумуляторов, а также буксировочную проушину спереди.

Визуально версия Rally отличается встроенными в фальшрадиаторную решетку противотуманными фарами, черной крышей, гоночными полосами на капоте, а также спойлером в стиле Ford Focus RS и белыми 19-дюймовыми колесами в стиле раллийных автомобилей. В салоне изменения свелись к установке спортивных сидений и белым акцентам в отделке.

Технически новинка практически не изменилась. В основу модификации Rally легла версия с двухмоторной 490-сильной силовой установкой, батареей на 91 кВт•ч и полным приводом. Добавлен режим работы RallySport, позволяющий глубокие скольжения, и покрышки Michelin CrossClimate2.

Новый Ford Mustang Mach-E Rally появится в продаже в Европе и США в начале 2024 года. Напомним, премьера стандартного кроссовера Ford Mustang Mach-E состоялась осенью 2019 года.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK