Коломойскому предъявлено обвинение в завладении 9,2 млрд гривен Приватбанка

Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило бизнесмену Игорю Коломойскому обвинение в завладении 9,2 млрд грн ($249 млн по текущему курсу) Приватбанка. Сейчас господин Коломойский находится в СИЗО по делу о незаконном выводе $13,5 млн, которое расследует Служба безопасности Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Коломойский в 2014 году

Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ Игорь Коломойский в 2014 году

Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ

В пресс-релизе НАБУ, которое занимается коррупционными преступлениями, говорится, что в январе—марте 2015 года господин Коломойский «разработал план завладения средствами ПАО ''КБ Приватбанк" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка». Для реализации схемы «банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости».

Как утверждается в пресс-релизе бюро, в дальнейшем более 446 млн грн от этой суммы перечислили на счета трех связанных юрлиц под видом операции по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии — на счета еще двух, чтобы легализовать деньги. В конечном итоге деньги поступили на счет господина Коломойского, который внес их в уставный капитал Приватбанка для исполнения требований Национального банка Украины, заявили в НАБУ.

Ведомство сообщило, что помимо господина Коломойского в число подозреваемых входят бывший председатель правления Приватбанка; заместитель руководителя направления—директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента; заместитель председателя правления Приватбанка—директор казначейства; глава департамента поддержки межбанковских операций казначейства Приватбанка; замглавы департамента обслуживания счетов лоро банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса Приватбанка. Имена подозреваемых НАБУ не называет.

Уточняется, что действия подозреваемых квалифицируются по статьям 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением), 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), 366 (служебный подлог) уголовного кодекса Украины. Помимо господина Коломойского задержан также подозреваемый заместитель руководителя направления банка. Досудебное расследование продолжается, добавили в НАБУ.

2 сентября Шевченковский суд в Киеве арестовал Игоря Коломойского до 31 октября с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен ($13,7 млн). Он обвиняется в мошенничестве и легализации денег, приобретенных преступным путем (ст. 190, ст. 209 УК Украины).