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Коммерсантъ FM
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Суд в Киеве арестовал бизнесмена Игоря Коломойского

Шевченковский суд Киева арестовал бизнесмена Игоря Коломойского до 31 октября с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен ($13,7 млн), передает «Страна.ua». Cегодня, 2 сентября, Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения в мошенничестве и легализации денег, приобретенных преступным путем (ст. 190, ст. 209 УК Украины).

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

Фото: Vladyslav Musiienko, Reuters

Игорь Коломойский

Фото: Vladyslav Musiienko, Reuters

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Об этом попросила защита бизнесмена с целью защиты персональных данных. Незадолго до начала слушания журналисты спросили Игоря Коломойского, cогласен ли он с обвинением. «Ну, конечно, нет. Абсолютно»,— ответил он.

По данным следствия, с 2013 по 2020 год Игорь Коломойский мошенническим путем завладел более 570 млн гривен. После он вывел их за пределы Украины через подконтрольные ему банки.

В феврале в доме Игоря Коломойского прошел обыск по делу о махинациях в подконтрольных ему компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Господина Коломойского обвиняют в растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен (почти $1 млрд) и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

Лусине Баласян

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