Бюджетный оптимизм

Доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2024 год вырастут на 7% по сравнению с 2023 годом и составят 1,17 трлн рублей. Такие данные правительство города представило в начале «нулевых чтений» бюджета, которые стартовали на прошлой неделе. Эксперты считают такие планы излишне оптимистичными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников рисков финансовой нестабильности в городе не видит

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников рисков финансовой нестабильности в городе не видит

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Чтения в этом году пройдут в обновленном формате: будущие затраты рассмотрят в разрезе исполнения 18 госпрограмм. Новый подход к рассмотрению бюджета вице-губернатор города Алексей Корабельников в своем Telegram-канале объяснил так: «Это даст нам возможность подойти к планированию глобальнее: учитывая и макроэкономические, и целевые показатели, которые заложены в Стратегию развития города».

В первый день «нулевых чтений» на 2024 и плановые 2025 и 2026 годы в городском парламенте некоторые городские комитеты и ведомства отчитались о наполнении бюджета и дали свои прогнозы по доходам на текущий и последующие годы. По оценке городского комитета финансов, доходы города в 2023 году составят 1,093 трлн рублей. Это на 4,3% больше, чем закреплено в законе о бюджете на текущей год. Из них собственные доходы города — 1,054 трлн рублей. По прогнозам комитета, в 2024 году доходы возрастут до 1,169 трлн рублей (+7% к оценке текущего года), в 2025 — 1,261 трлн, в 2026 — 1,360 трлн. За семь месяцев 2023 года в городской бюджет, по данным комфина, поступило 64,7% (678,2 млрд рублей) от запланированного дохода.

«Мы можем сейчас констатировать, что ситуация по бюджету стабильная. Рисков финансовой нестабильности мы не видим. План по доходам на этот год будет выполнен»,— заявил господин Корабельников на заседании. При этом вице-губернатор отметил, что к моменту нулевых чтений в комфин поступили заявки от органов государственной власти на дополнительные потребности в размере 367,9 млрд рублей. Из них 236,4 млрд рублей требуют на «текущие расходы» и 131,5 млрд — на адресную инвестиционную программу (АИП).

Налоговые доходы в 2023 году не превысят триллиона рублей. Ожидается, что к концу года в бюджет поступит 971 млрд рублей налогов. Годовой план, по данным регионального УФНС, будет выполнен и даже превышен на 5,6 млрд рублей. Однако такой показатель на 7% меньше, чем за 2022 год. За январь — июль налоговые доходы города составили 604,4 млрд рублей (темп роста к аналогичному периоду прошлого года — 90,4%). Сокращение налоговых поступлений связано с существенным падением налогов на прибыль организаций. В бюджет по итогам семи месяцев поступило 251,3 млрд рублей по этой графе, что на 27,5% ниже показателей 2022 года. Одной из причин отрицательной динамики, по словам главы УФНС Петербурга Владимира Полежаева, стало «снижение финансовых результатов организаций нефтегазового сектора вследствие санкционных ограничений». Вторая причина — ликвидация консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) и изменения порядка зачисления налога на прибыль от бывших участников группы в бюджеты субъектов страны.

Решение об отмене режима консолидированных групп с 2023 года было принято еще в 2018 году. В текущем году 20% налога на прибыль зачисляется в региональный бюджет напрямую. 80% — собираются на уровне федерального казначейства и уже оттуда распределятся между субъектами РФ. В 2024 году речь будет идти уже о 60%, в 2025 — 40%. В Петербург из федерального бюджета, согласно установленному нормативу, вернется 10,46%.

Ликвидация КГН и изменения в сборе налогов, по данным господина Полежаева, привели к снижению поступлений от бывших участников КГН в 3,5 раза. За январь — июль 2023 года они перечислили в городской бюджет 56,3 млрд рублей против 196,3 млрд за аналогичный период прошлого года.

Расходы бюджета в 2024 году, по оценке комфина, составят 1,144 трлн рублей. Из них 941,1 млрд — базовые объемы бюджетных ассигнований, а 203,5 млрд — расходы на АИП.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров оценки и прогнозы по доходам бюджета считает «очень оптимистичными», учитывая санкционное давление на предприятия Петербурга. Закрыть «бюджетные дыры» от ликвидации КГН, по словам эксперта, можно за счет увеличения денежной поддержки из федерального центра.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, предполагать, достигнет ли Смольный озвученных показателей, смысла нет. Главный вопрос, по словам эксперта, заключается в том, какими способами правительство собирается до этих цифр добираться. «Вариантов у него не так много. В основном доходы бюджета складываются за счет налоговых платежей. Повысить налоговые доходы бюджета можно либо за счет стимулирования роста экономики и роста налогооблагаемой базы, либо за счет повышения качества администрирования. С последним налоговые органы за счет автоматизации системы контроля за исполнением налогоплательщиками своих обязательств перед бюджетом отлично справляются и без дополнительных стимулов со стороны Смольного. А вот рост количества налогоплательщиков и увеличение налогооблагаемой базы во многом зависят от привлекательности региона для инвестиций и от благосостояния населения»,— заключил господин Жарский.

Бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов городской парламент принял в конце прошлого года. Согласно подписанному губернатором документу, доход бюджета Петербурга на текущий год составит 1,049 трлн рублей, расход — 1,195 трлн, дефицит — 146 млрд. В 2024 году доходы должны составить 1,137 трлн рублей, расходы — 1,176 трлн рублей, дефицит — 39 млрд рублей.

Надежда Ярмула