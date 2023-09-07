«Для застройщиков сегодняшний рынок абсолютно рабочий»

В большей части регионов России говорят о восстановлении рынка недвижимости и в Нижнем Новгороде, все больше ощущается это восстановление. Об этом «Ъ-Приволжье» рассказал заместитель генерального директора по продажам, стратегии и развитию бизнеса ООО «Столица Нижний» Борис Замский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Первые сигналы начали появляться в конце апреля — в мае, после чего мы уверенно прошли июнь и июль, в августе тенденция не изменяется, так что рынок по своим объемам и по уверенности потребителей вошёл в допандемийные показатели, то есть сравнялся с уровнем 2021 года, а это был лучший период на современном рынке нижегородской недвижимости.

Несмотря на то, что сейчас несколько выросли ставки по ипотеке, спрос высок, потому что психологические факторы, негативно влиявшие на решение потребителей ранее, в последние три месяца, видимо, с прежней силой, уже не действуют. Восстановление спроса подтверждается и тем, что в официальной статистике мы видим информацию о восстановлении ВВП и росте реально располагаемых доходов населения, что отражается на спросе.

Мы видим, что клиенты, которые откладывали покупку квартиры в силу каких-то психологических моментов, сейчас покупают. Все это привело к тому, что спрос на недвижимость высок, а предложение, хоть и достаточно стабильное, за спросом не успевает. В моменте спрос превышает предложение, и можно говорить о том, что начиная с июня рынок вернулся к тренду на рост цены.

Можно посмотреть на эту ситуацию и по-другому. Так, дешевеющий рубль и некоторые другие сигналы, например, рост стоимости стройматериалов, говорят об усилении инфляционных тенденций, которые всегда сопутствуют росту экономики. Когда денежно-кредитная политика относительно мягкая, это стимулирует спрос, а спрос в свою очередь стимулирует инфляцию. Не бывает роста рынка без каких-то сопутствующих инфляционных процессов и наоборот.

Ситуация сейчас такова, что для застройщиков сегодняшний рынок абсолютно рабочий, нет стопоров, которые препятствовали бы реализации действующих проектов и выводу на рынок новых. Поэтому рынок недвижимости сейчас находится в фазе роста, и, при сохранении нынешней макроэкономической, социальной, политической ситуации, можно делать благоприятный прогноз и на вторую половину 2023 года.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости в Нижегородской области читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Этажи все выше»