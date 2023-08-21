Восстановление вокзала в Курске после атаки БПЛА может потребовать 104 млн руб.

Восстановление железнодорожного вокзала в Курске, в который накануне попал украинский беспилотник, предварительно оценивается в 104 млн руб. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Алексей Дедов на оперативном совещании в правительстве.

«Аварийно-спасательная служба совместно с представителями подрядной организации, имеющей лицензию для работы на объектах культурного наследия, продолжают демонтаж опасных конструкций на высоте. Эту работу завершат на этой неделе. Сегодня руководство железной дороги определит подрядчика для восстановительных работ. По предварительным расчетам, сумма затрат на восстановление составит порядка 104 млн руб.»,— сказал господин Дедов.

Беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске ночью в воскресенье, 20 августа. После этого на крыше здания начался пожар, взрывная волна повредила фасад и выбила стекла в здании. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол. В Министерстве иностранных дел России назвали произошедшее терактом и ударом по общей памяти народов РФ и Украины.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дрон влетел в историю».

Сергей Толмачев, Воронеж