Xiaomi и «Яндекс» представили первый совместный гаджет

Компания Xiaomi представила умный дисплей, созданный совместно с «Яндексом»,— это первый продукт, разработанный двумя брендами. На стадии предзаказов стоимость аксессуара составит 18,9 тыс. руб., в первую неделю открытых продаж новинка будет стоить 19,9 тыс. руб., а затем цена вырастет до 21,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс» Фото: «Яндекс»

Новинка получила 10,1-дюймовый сенсорный экран, встроенную камеру и голосового ассистента «Алиса». Заявлена поддержка разных устройств, входящих в экосистему умного дома от Xiaomi. Умный дисплей имеет аппаратную часть от Xiaomi, а программное обеспечение — от «Яндекса». Встроенная камера позволяет совершать видеозвонки через Telegram.

Прием предзаказов на умный дисплей Xiaomi с «Алисой» открыт с 7 сентября.

Максим Вершинин