Politico: большинство стран ЕС против продления эмбарго на украинское зерно

Большинство стран Евросоюза выступили против продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября. Об этом сообщает Politoco со ссылкой на четырех европейских дипломатов. Тем самым страны столкнулись с разногласиями с Польшей, Венгрией, Румынией, Болгарией и Словакией.

Пять стран ЕС настаивают на необходимости продлить запрет до конца 2023 года. 6 сентября, пишет Politico, прошла встреча послов ЕС, в рамках которой большинство либо выступили против продления ограничений, либо отнеслись к предложению «скептично».

Источники отмечают, что сильной критике запрет на импорт подвергли представители Франции и Германии. ЕС учитывает трудности, с которыми сталкиваются ряд стран в связи с украинским импортом зерна, однако большинство представителей объединения просят Еврокомиссию «предложить альтернативные меры».

Весной польские фермеры вышли на протесты против поставок украинского зерна, из-за которых местные предприятия теряли прибыль. В апреле Еврокомиссия согласовала эмбарго на украинское зерно и другие сельхозпродукты. Под запрет на импорт в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию попали только четыре вида зерновых культур: пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник. Пятерка стран заявила, что, если Еврокомиссия не продлит ограничения, они введут их самостоятельно.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне выразил протест против продления запрета. По его словам, если Еврокомиссия примет сторону пятерки стран ЕС, Украина обратится в арбитраж для оспаривания этого решения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинское зерно обходится без инициативы».

Лусине Баласян