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Коммерсантъ FM
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Еврокомиссия согласовала ограничения на экспорт в пять стран ЕС зерна с Украины

Еврокомиссия договорилась Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией об ограничении экспорта с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, также согласовано предоставления фермерам стран €100 млн помощи в обмен на отмену запретов на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Ключевые элементы соглашения: отмена национальных ограничений на импорт, введение исключительных предохранительных мер по четырем видам продукции — пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику, предоставление €100 млн помощи фермерам пяти пострадавших стран»,— написал он в Twitter.

После начала боевых действий на Украине страны ЕС ввели особый режим, по которому украинская продукция поступает на общеевропейский рынок без пошлин. Весной 2023 года в странах Восточной Европы начали протестовать фермеры: они заявляли, что переизбыток украинского зерна вредит их хозяйству. В апреле 2023 года Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели временный запрет на импорт украинского зерна.

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