«Гибрид» признали непригодным для испытаний

Как стало известно “Ъ”, Московской областной суд приступил к рассмотрению по существу материалов уголовного дела Александра Вагина — заместителя директора входящего в «Ростех» АО «НИМИ имени В. В. Бахирева», которое разрабатывает артиллерийские снаряды для Минобороны. По версии следствия, возглавляя до этого крупнейший российский оборонный полигон «НИИ "Геодезия"» (сейчас «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России»), подсудимый сорвал выполнение оборонного госконтракта на сумму 145 млн руб. Господин Вагин, считает следствие, велел использовать устаревший тип манекена во время испытаний, что сделало их результаты бессмысленными. Исследования фиксировали степень возможных повреждений, которые могут возникать у солдат во время боя. Действия управленца классифицированы как злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Сам он вину не признает.

Мособлсуд начал рассмотрение дела бывшего главы крупнейшего российского оборонного полигона Александра Вагина. Процесс идет в закрытом режиме, поскольку в материалах расследования имеются документы, содержание которых представляет собой гостайну. Подсудимый, по данным “Ъ”, вину не признает.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка рассмотреть уголовное дело — в конце 2022 года областной суд возвратил материалы в прокуратуру для проведения дополнительного расследования. По данным источников “Ъ”, суд после более полугода слушаний обратил внимание на выводы одной из экспертиз, проведенных во время предварительного следствия. В них, как было установлено в ходе процесса, были допущены опечатки в наименованиях изделий, которые упоминаются в материалах расследования. И хотя на сами выводы экспертов эти технические ошибки никак не влияли, суд все-таки прекратил слушания. Впрочем, представитель гособвинения с этим решением не согласился и опротестовал его в вышестоящей инстанции. В результате из апелляции дело было возвращено в Мособлсуд, но было передано на рассмотрение уже другому судье.

Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении замдиректора АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева», которое занимается модернизацией и разработкой новых видов боеприпасов для артиллерийских систем, было возбуждено в 2019 году. Основанием для начала расследования стали материалы Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которая впоследствии осуществляла оперативное сопровождение уголовного дела. Первоначально расследованием занималось межмуниципальное управление МВД РФ по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах Московской области (МУ МВД России «Власиха»). Причем поначалу в материалах фигурировала редко используемая в уголовной практике ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба Российской Федерации без признаков хищения), а следствие велось в отношении неустановленных лиц. Лишь два года спустя, когда материалы дела были переданы в Главное следственное управление МВД по Московской области, в нем появился первый фигурант — Александр Вагин. Также изменилась и квалификация действий руководящего сотрудника оборонного НИИ — господину Вагину инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Как следует из материалов дела, 24 апреля 2015 года, занимая должность руководителя федерального казенного предприятия «НИИ "Геодезия"» (сейчас «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России»), подсудимый заключил госконтракт с Министерством промышленности и торговли РФ. Сумма соглашения составила 145 млн руб., оно заключалось в рамках исполнения федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы».

В соответствии с контрактом «Геодезия» должна была выполнить различные опытно-конструкторские работы, в том числе, по данным источников “Ъ”, оценить влияние на человеческий организм различных поражающих факторов, возникающих во время боя: при подрыве бронетехники на мине, попадании в нее противотанковых управляемых ракет и т. п. Подобные исследования необходимы как при испытании новой военной техники и боеприпасов, так и для разработок и модернизации современных средств защиты военнослужащих.

В числе прочих мероприятий для получения объективных данных контрактом, следует из материалов дела, предусматривалась и покупка нового антропоморфного манекена третьего поколения «Гибрид-3». Он должен был использоваться в ходе испытаний, поскольку именно эта модель была оснащена самыми современными на тот момент датчиками, что должно было сделать результаты замеров максимально достоверными.

Однако, говорится в материалах расследования, деньги, предназначенные на покупку манекена, были израсходованы на другие цели. А господин Вагин, хотя и осознавал, что выполнение запланированных контрактом работ без применения данного вида манекена невозможно, дал указание проводить замеры с использованием устаревшей модели — «Гибрида-2».

В результате этого решения, пришло к выводу следствие, достоверность полученных в ходе испытаний результатов стала «сомнительной», а их использование на практике — невозможным. Считая, что господин Вагин своими действиями сорвал выполнение всего оборонного контракта, следствие вменило ему в качестве причиненного ущерба полную сумму госконтракта — 145 млн руб.

Владислав Трифонов