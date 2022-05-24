Манекены у них не той системы

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Как стало известно “Ъ”, обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями предъявлено Александру Вагину — замдиректора входящего в «Ростех» АО «НИМИ имени В. В. Бахирева», которое разрабатывает артиллерийские снаряды для Минобороны. В МВД подозревают, что господин Вагин, возглавляя до этого федеральное казенное предприятие «НИИ "Геодезия"» (сейчас «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России»), мог сорвать госконтракт на сумму 145 млн руб., используя устаревший тип манекена для испытаний на нем различных видов повреждений, возникающих во время боя. Сам господин Вагин называет обвинение необоснованным, полагая, что расследование не повлияет на его работу.

По данным “Ъ”, на днях главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Московской области предъявило Александру Вагину обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК). Затем следствие обратилось в Наро-Фоминский горсуд Московской области с ходатайством об избрании господину Вагину меры пресечения в виде домашнего ареста, которое удовлетворено не было. Это достаточно неожиданное судебное решение в сложившейся в последнее время практике, особенно учитывая, что речь шла не о помещении в СИЗО. В результате господин Вагин, не признающий вину, остался одним из руководителей научно-исследовательского института, занимающегося модернизацией и разработкой новых видов боеприпасов для всех видов артиллерийских систем.

По данным “Ъ”, уголовное дело, фигурантом которого стал господин Вагин, расследуется с июня 2019 года, а в его основе лежат материалы Службы экономической безопасности ФСБ, сотрудники которой и сейчас осуществляют оперативное сопровождение расследования. Первоначально делом занимались следователи из управления МВД по закрытым административно-территориальным образованиям МУ «Власиха», а само расследование велось в отношении неустановленных лиц. Их действия квалифицировались по замысловатой формулировке: нанесения имущественного ущерба Российской Федерации без признаков хищения (ст. 165 УК). Однако два года спустя материалы дела были переданы в ГСУ МВД по Московской области, где фабула обвинения изменилась. Как теперь считает следствие, Александр Вагин, занимая должность руководителя ФКП «НИИ "Геодезия"», в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы», заключил 24 апреля 2015 года госконтракт с Министерством промышленности и торговли РФ. В соответствии с ним, институт должен был выполнить различные опытно-конструкторские работы, в том числе, по данным “Ъ”, оценить влияние на организм человека поражающих факторов во время боя: подрыва бронетехники на мине, попадания в нее ПТУР и т. д. Подобные исследования необходимы как при испытании новой военной техники и боеприпасов, так и для разработок и модернизации современных средств защиты военнослужащих. Сумма контракта составила 145 млн руб., причем часть из них, как уверено следствие, должна была пойти на покупку антропоморфного манекена «Гибрид-3».

Это так называемое третье поколение манекенов, используемых в том числе и для краш-тестов пассажиров автомобилей. В отличии от своих предшественников, «Гибрид-3» оснащен более точными датчиками, что и делает результаты замеров с его использованием более достоверными, моделируя возможные повреждения человека гораздо ближе к реальным.

Однако, по версии следствия, деньги, предназначенные на покупку «Гибрида-3», ушли на другие цели. В свою очередь, господин Вагин, осознавая, что выполнение запланированных в рамках контракта работ без применения манекенов третьего поколения невозможно, действуя «вопреки интересам службы», дал указание проводить замеры с использованием устаревшей модели — «Гибрида-2».

В результате этого решения, считают в ГСУ ГУ МВД, достоверность полученных результатов испытаний стала «сомнительной», а их использование на практике — невозможным. Фактически, по версии участников расследования, речь идет не просто о нарушении техзадания соглашения, а о срыве всего госконтракта. Поэтому ущерб от действий господина Вагина следствие и оценило в полную сумму заключенного им соглашения — 145 млн руб.

При этом следует отметить, что основанное в 1932 году на базе софринского артиллерийского полигона НИИ «Геодезия» является сейчас ведущим испытательным полигоном для российской оборонной промышленности в целом. В 2021 году институт изменил название, став национальным испытательным объединением «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». Оно проводит испытания перспективных систем военной техники, а также артиллерийского вооружения и боеприпасов для авиационной и сухопутной артиллерии всех калибров.

В «Ростехе» от комментариев по уголовному делу воздержались. Сам господин Вагин в разговоре с “Ъ” подчеркнул, что вину не признает, назвав претензии следствия по давно тянущемуся делу необоснованными. Как отметил господин Вагин, следственные действия не влияют на его работу, однако он надеется, что уголовное дело в отношении него вскоре будет прекращено.

Владислав Трифонов