Содержание и реформа

Группа управляющих компаний в Курске смогли через суд отменить действующие в 70% домов общие тарифы на ремонт и содержание жилья, сочтя их «необоснованно» низкими для ведения бизнеса «в полной мере». Вместо согласованных властями 12–15 руб. за квадратный метр УК хотят получать до 25 руб. Мэрия собирается отстаивать свою позицию в высших инстанциях. Эксперты считают, что конфликта можно было избежать, договорившись с жильцами об индивидуальных тарифах для каждого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курские коммунальщики в судах добиваются повышения тарифов за ЖКУ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Курские коммунальщики в судах добиваются повышения тарифов за ЖКУ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первый апелляционный суд общей юрисдикции вынес решение в пользу группы УК в Курске, требовавших изменить действующие в городе тарифы по так называемой «первой строке» — на ремонт и содержание жилья. Спор касается размера платежей за содержание жилого помещения для собственников многоквартирных домов, которые не принимали на общем собрании решения об установке индивидуального тарифа (как правило, более высокого, чем универсального). Таких многоэтажек в Курске, по заявлению истцов, порядка 70%.

Для них, по решению городского собрания Курска, с 2020 года установлена сравнительно небольшая плата в 12,19 руб. за квадратный метр в месяц для домов высотой до пяти этажей включительно и 15,62 руб.— для более высоких, оборудованных лифтом. УК сочли эти суммы «низкими» и «экономически необоснованными». Они требуют «индексации», заявляя, что на действовавших условиях невозможно «в полной мере оказывать услуги по содержанию жилья».

Истцом в деле выступало местное ООО «УК энергия» и его директор Галина Беседина, связанная, по данным Kartoteka.ru, c группой из еще порядка 20 УК. Ответчиками стали мэрия Курска и городское собрание депутатов.

Суд в Москве 5 сентября оставил в силе решение курского облсуда, который 30 мая вынес вердикт в пользу УК по иску, поданному 1 августа 2022 года. Представители мэрии пытались его обжаловать. Принятое накануне решение апелляции уже вступило в законную силу, в связи с этим документ горсобрания об установлении тарифов признан «недействующим», его исполнение «прекращается», подтвердили в пресс-службе мэрии.

По данным Kartoteka.ru, ООО «УК энергия» зарегистрировано в Курске в 2017 году как «УК ЖЭУ Сейм 1», а позднее переименовано. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — управление недвижимостью за вознаграждение. Руководителем выступает Галина Беседина, учредителем — Татьяна Асонова. Выручка в 2022 году составила 7,8 млн руб. (-24% к 2021-му), прибыль — нулевая. Госпожа Беседина руководит в Курске группой из еще шести УК: «ЖД7», «Надежда5», «Гагаринское», «ЖКС стройгрупп», «Суворовец», «Союз», госпожа Асонова возглавляет еще десять УК и пятью владеет.

Обе инстанции, как следует из решения облсуда, согласились с позицией УК о том, что установленный властями тариф был «произвольным» и «необоснованным».

Руководитель УК Галина Беседина вчера заявила «Ъ-Черноземье», что компания хотела бы видеть в Курске тарифы, близкие к «сложившимся по Черноземью в целом» — 20-25 руб. за квадратный метр. «В новых микрорайонах Курска, возводимых застройщиками и управляемых аффилированными с ними компаниями, размер тарифа составляет около 25 руб.». В домах старого фонда города, по ее словам, в рамках установленного мэрией тарифа «в реальности в квитанциях выставлялась плата около 10 руб. за дома до пяти этажей и около 13 руб.— за дома выше».

«УК вычитали из установленного максимального тарифа суммы за услуги, которые не могли быть предоставлены. Например, в оспоренном тарифе была плата за “вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов” (0,13 руб.). Естественно, ее никто не выставлял. Или за работы, “выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов” (0,1 руб.). Но в 99,9% процентах их никогда и не было»,— заключила госпожа Беседина, отметив, что «фактически» тарифы остались «на уровне 2014 года».

В пресс-службе мэрии Курска сообщили «Ъ-Черноземье», что после получения полной версии решения апелляции планируют обжаловать его в Первом кассационном суде общей юрисдикции в Саратове: «Доводы администрации о необходимости установления нового тарифа на основании судебной экспертизы в случае его признания недействующим по решению суда не были приняты во внимание». В мэрии планируют позже прокомментировать «Ъ-Черноземье», несет ли отмена тарифов риски для качества коммунального обслуживания в Курске.

Правительство Курской области пока публично не вмешивалось в конфликт между УК и мэрией. В его пресс-службе планируют прокомментировать ситуацию«Ъ-Черноземье» позднее.

В большинстве областных центров регионов Черноземья установлены более высокие и дифференцированные по типам домов тарифы на «первую строку» для собственников, не договорившихся об индивидуальных ставках. К примеру, в Белгороде в домах с лифтами, но без мусоропровода размер платы составляет 24,45 руб. за квадратный метр, без лифтов — 17,34 руб. В Воронеже ставка варьируется от 12,94 руб. за дома не выше трех этажей с газовыми колонками до 18,97 руб. для семи-, восьми— и девятиэтажек с лифтами и горячей водой.

Эксперты считают, что курские УК могли бы избежать конфликта, если бы вовремя разъяснили жителям необходимость установки индивидуальных тарифов. «Утверждение тарифа для управляющей организации местной администрацией не является общим правилом и не должно быть таковым. Это не рыночная норма,— говорит руководитель ООО “Эксперт ЖКХ” Ольга Дятлова.— Изначально тариф должен утверждаться собственниками на общем собрании по предложению управляющей компании, а ее задача — грамотно обосновать свою позицию и убедить жителей в необходимости выбрать экономически обоснованные суммы. И только если этого не произошло, например, когда собственники выбрали УК, но не согласились с предложенным ею тарифом либо при выборе УК забыли согласовать его, должен использоваться общий для муниципалитета тариф. Жилищный кодекс вкладывает именно этот смысл, наделяя органы местного самоуправления правом утверждать универсальные тарифы по “первой строке” лишь для необходимых случаев».

Сергей Калашников, Александр Прытков