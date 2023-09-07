На земле, в небесах и на речке

Кандидат в мэры Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в среду подвел предварительные итоги своей избирательной кампании. Он считает, что провел ее «ярко» и в легкой форме доносил до людей имеющиеся в столице проблемы. Например, искал с телеведущей Еленой Летучей мусор на дне Москвы-реки, прыгал с десятиметровой вышки с олимпийским чемпионом Ильей Захаровым, катал на «Москвиче» журналистку Ксению Собчак и инспектировал на электросамокате доступность велодорожек. Главным же итогом своей кампании господин Даванков считает почти три десятка внесенных в Госдуму законопроектов, над которыми обещает продолжить работу при любых результатах предстоящих выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Даванков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Владислав Даванков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Для подведения итогов кампании, как и для ее начала, Владислав Даванков вновь предпочел неформальную атмосферу, пригласив журналистов, политологов и членов своего штаба на теплоходную прогулку по Москве-реке. Напомним, конференция по его выдвижению в мэры прошла в Серебряном Бору в формате пикника с шашлыками, которые вице-спикер готовил лично.

Прямо перед речной прогулкой господин Даванков проинспектировал на прокатном электросамокате инфраструктуру столичных велодорожек, отчитавшись о результатах в своих социальных сетях. Теплоходом, правда, депутат лично не управлял, хотя в недавнем видеоинтервью Ксении Собчак сам рулил «Москвичом», который взял на тест-драйв для подготовки законопроекта о пересаживании чиновников и депутатов на отечественные автомобили.

Локация на Москве-реке, вероятно, была выбрана неслучайно: так Владислав Даванков обратил внимание на ситуацию с местами для рыбной ловли и купания. По его словам, за последние годы их число в столице сократилось с 16 до 10, хотя сам кандидат уверен, что Москву-реку при желании возможно очистить до состояния, когда в ней можно будет купаться. В ходе своей кампании он даже вместе с известной телеведущей Еленой Летучей погружался за мусором на дно Москвы-реки и в итоге выловил оттуда целый самокат. По итогам летней экоакции господин Даванков пообещал вместе с экспертами разработать комплексную программу по очистке Москвы-реки, о чем не забыл упомянуть на итоговой пресс-конференции. По его словам, он уже проанализировал документы с нормативами по пользованию рекой и знает, как их ужесточить.

Но главными итогами своей кампании кандидат «Новых людей» считает встречи с москвичами в 116 районах столицы и 25 внесенных в Думу законопроектов. На последней цифре он останавливаться не намерен и обещает за оставшиеся до выборов дни внести еще несколько проектов. Например, на 7 сентября намечено внесение поправок о наделении муниципальных депутатов правом накладывать вето на уплотнительную застройку, если проект строительства ухудшает доступ людей к социальным объектам или их качество жизни в целом. Кроме того, депутат планирует внести законопроект о возможности жителей оценивать работу чиновников и в случае неудовлетворения ею инициировать рассмотрение этого вопроса на площадке гордумы.

Как ранее сообщал “Ъ”, Владислав Даванков стал одним из лидеров по числу законодательных инициатив, внесенных в Думу во время нынешних парламентских каникул. В частности, он единолично подготовил поправки, ограничивающие повышение платы за парковку темпами роста среднемесячной зарплаты в соответствующем субъекте РФ, а вместе с коллегами по фракции внес законопроекты об отсрочке от армии для молодых отцов и о возможности введения обязательных требований к школьной форме только с согласия более половины родителей.

Встречи же господина Даванкова с москвичами, по его словам, лягут в основу «настольной книги» для мэра любого российского города, выход которой планируется в марте 2024 года. А проблемы и предложения москвичей, озвученные в ходе этих встреч, уже стали основой предвыборной программы кандидата от «Новых людей», презентованной 29 августа.

В целом свою подходящую к финалу предвыборную кампанию Владислав Даванков считает «яркой». «Мы старались в легкой форме рассказывать о существующих проблемах,— пояснил он.— Можно тысячу раз проехать по районам и рассказать о том, какой крутой спорт — прыжки в воду. А можно один раз прыгнуть, и число желающих записаться в секции кратно вырастет». В ходе кампании вице-спикер действительно вместе с олимпийским чемпионом по прыжкам в воду Ильей Захаровым прыгнул с десятиметровой вышки в столичном бассейне «Чайка», приняв таким образом участие в проекте, направленном на популяризацию здорового образа жизни.

В беседе с журналистами господин Даванков признался, что по итогам выборов, которые пройдут с 8 по 10 сентября, рассчитывает на второе место (после действующего мэра Сергея Собянина). А вот про свое участие в будущей президентской кампании, о чем рассуждают анонимные Telegram-каналы, вице-спикер открыто говорить не стал: «Мы обычно этот вопрос обсуждаем в партии, и это решение нашего центрального совета. Мы планируем, что такой центральный совет пройдет в октябре, и тогда мы уже определимся с кандидатурой».

Елена Рожкова