Летние поправки с видом на осень

Законотворческий процесс в Госдуме продолжается, невзирая на парламентские каникулы: за без малого месяц с момента закрытия весенней сессии в нижнюю палату внесены почти полсотни законопроектов. Тематически они не выбиваются из привычной думской повестки. Так, президентские поправки закрепляют юридический разрыв РФ с Советом Европы, депутаты и сенаторы подготовили ряд новых совместных инициатив по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей, а оппозиционные фракции делают акцент на проектах социального характера. Но особенностью нынешнего лета стала повышенная законотворческая активность оппозиционных депутатов, участвующих в осенних выборах мэра Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Даванков (слева) и Борис Чернышов воспользовались летним затишьем в Госдуме, чтобы привлечь внимание избирателей к законотворческой работе

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Владислав Даванков (слева) и Борис Чернышов воспользовались летним затишьем в Госдуме, чтобы привлечь внимание избирателей к законотворческой работе

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Законопроекты, внесенные в период думских каникул-2023 президентом и правительством, не требуют ускоренного рассмотрения и, вероятно, будут включены в повестку вскоре после начала осенней сессии. Прежде всего это касается президентских поправок в конституционные законы о чрезвычайном и военном положении. В связи с выходом РФ из Совета Европы Владимир Путин предложил исключить из этих законов нормы, требующие от российских властей информировать эту организацию в случае введения или прекращения в России военного или чрезвычайного положения. При этом необходимость информирования генерального секретаря ООН сохранится.

Кроме того, глава государства внес на ратификацию соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения.

В свою очередь, правительство инициировало поправки, по которым граждане смогут получить социальное пособие на погребение умершего родственника через «Госуслуги». Также кабмин предложил обязать государственные жилищные инспекции вести реестр протоколов общего собрания собственников в многоквартирном доме, касающихся принятия решения о проведении работ по капитальному ремонту.

Законопроекты на тему СВО, как правило, вносят сами парламентарии. Так, сенаторы Андрей Турчак и Андрей Кутепов предложили приравнять к социальным предпринимателям с предоставлением им различных государственных льгот работодателей, которые трудоустраивают участников СВО. Группа депутатов и сенаторов внесла проект о прекращении обязательств по договорам поручительства военнослужащих, погибших или получивших инвалидность в зоне СВО. А члены фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым выступили за установление в Трудовом кодексе дополнительного отпуска и повышенной зарплаты для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в новых субъектах РФ.

С темой противостояния «коллективному Западу» связан и межфракционный законопроект о регулировании исследований в области торговой деятельности и потребительских рынков РФ. Как отмечается в пояснительной записке, на протяжении последних 20 лет подобные исследования в России ведут компании из недружественных стран. Поэтому депутаты предлагают установить, что организатором таких исследований может быть только российское юрлицо с совокупным размером выручки за последний календарный год не менее 30 млн руб. При этом не менее 80% уставного капитала в организации должно принадлежать российским физическим или юридическим лицам.

Несколько инициатив носят «мирный» характер, но способны вызвать серьезные споры при их рассмотрении. Например, еще один совместный проект представителей обеих палат дает региональным властям право устанавливать запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания либо вводить ограничения по времени продажи алкоголя. По действующему законодательству субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения, но это правило не распространяется на предприятия общепита. Возможны дискуссии и по поводу поправок группы депутатов во главе с председателем комитета по противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия»): они предложили усилить ответственность за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп (не более 10 тыс. руб.) и отнести их к преступлениям, по которым применяется конфискация имущества.

Между тем думская оппозиция, тоже по давней традиции, разработала несколько законопроектов социального характера, которые вряд ли имеют шансы на принятие, но должны привлечь внимание избирателей. Так, коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым внесли поправки, позволяющие вынужденным переселенцам из Чечни, которые получили социальную выплату на жилье, но не приобрели его, восстановить право на получение жилого помещения (по состоянию на 2021 год в России осталось 519 таких семей). Депутаты и сенаторы от ЛДПР в очередной раз выступили за возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, которая прекратилась в 2016 году (предыдущую такую попытку партия предприняла в конце 2022 года). Кроме того, либерал-демократы предложили сделать бессрочной поддержку небольших предприятий, продающих книги для детей и подростков, обеспечить всех школьников горячим питанием и запретить увольнять одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет.

Наконец, особую активность этим летом проявляют баллотирующиеся в мэры Москвы вице-спикеры Думы Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышов (ЛДПР).

Первый вместе с коллегами по фракции внес сразу несколько законопроектов на резонансные темы. В частности, они предложили давать отсрочку от призыва родителям детей в возрасте до трех лет и гражданам, имеющим на иждивении детей-инвалидов в возрасте до 18 лет (сейчас отсрочка предоставляется одиноким родителям, лицам, имеющим двух и более детей или ребенка-инвалида до трех лет); включать в состав призывной комиссии представителей уполномоченного по правам человека в регионе, партий и правозащитных НКО; разрешать школам вводить обязательные требования к школьной форме только с согласия более половины родителей. А лично господин Даванков внес весьма актуальные для москвичей поправки, согласно которым динамика повышения платы за парковку не должна быть выше темпов роста среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в соответствующем субъекте РФ.

Борис Чернышов помимо участия во фракционных проектах выдвинул несколько личных инициатив «на злобу дня». Например, он предложил внести в Трудовой кодекс поправки о сокращении рабочего дня по требованию работника при высокой температуре воздуха (при 28,5 °C — на час, от 28,6 до 29 °C — на два часа, от 29,1 °C и выше — на четыре часа) и дополнить закон о рекламе нормой, согласно которой прерывание телепрограммы рекламными блоками должно сопровождаться демонстрацией обратного отсчета времени до возобновления трансляции. Кроме того, вице-спикер от ЛДПР предложил узаконить возможность потратить материнский капитал на образование матери.

Внесение законопроектов летом, когда Дума на каникулах, по большому счету не имеет практического смысла, поясняет член комитета РАСО по политтехнологиям Павел Склянчук: «Если инициатива не относится к числу приоритетных, то профильные комитеты начнут ее рассматривать в плановом порядке не раньше первой пленарной недели осенней сессии, которая начнется 18 сентября». Но у оппозиционных партий и участвующих в выборах мэра Москвы депутатов, которые этим летом «сильно прибавили в законотворческой активности», мотивы несколько другие, отмечает эксперт: «Их расчет в том, что на фоне отсутствия заметных правительственных проектов и законодательных предложений от "Единой России" инициативы оппозиции будут более заметны в СМИ и соцсетях. Это, в свою очередь, может принести дополнительные очки партийным кандидатам на выборах».

Ксения Веретенникова