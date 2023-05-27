У ПМЭФ бронь крепка

Рост числа бронирований в отелях Санкт-Петербурга на период ПМЭФ позволяет гостиницам рассчитывать на высокую загрузку, но пока не привел к росту цен на размещение. Стоимость ночи для гостей форума оценивается в среднем в 24 тыс. руб., что на 27% меньше, чем годом ранее. Главными бенефициарами ПМЭФ выступают объекты высокого ценового сегмента, а отели категории «три звезды», напротив, могут лишаться туристических групп, отказывающихся от поездки в Санкт-Петербург в дни форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гости ПМЭФ в этом году по традиции готовятся пойти навстречу ожиданиям отелей высокого ценового сегмента

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Гости ПМЭФ в этом году по традиции готовятся пойти навстречу ожиданиям отелей высокого ценового сегмента

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество бронирований размещения в Санкт-Петербурге на время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ, назначен на 14–17 июня) превышает значение за аналогичный период прошлого года на 24%, подсчитали в «Ostrovok.ru Командировки». Данные МТС Travel и Bronevik указывают на рост числа бронирований на 20% год к году, но от уровня 2019 года показатель отстает в два раза. Разрыв там связывают с сокращением потока зарубежных гостей и более ранними датами проведения форума в 2019 году, отмечая, что отставание еще может сократиться.

По подсчетам OneTwoTrip, на период ПМЭФ Санкт-Петербург формирует 23,8% отельных запросов. В «Аэроклубе» отмечают, что количество бронирований размещения со стороны представителей бизнеса в Санкт-Петербурге на неделе мероприятия в полтора раза выше, чем на предшествующей. «Но до форума еще есть время, большое число бронирований обычно делается перед его началом»,— замечает управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

В Nikoliers указывают, что отели категорий «четыре» и «пять звезд» в Санкт-Петербурге в этом году рассчитывают на хорошую загрузку на период ПМЭФ, до 85–100%. Партнер Commonwealth Partnership (CMWP) Марина Смирнова ожидает, что средняя заполняемость местных отелей в июне будет 60–65% против 60% годом ранее. Хотя, по ее словам, классических путешественников часто отпугивает растущая в период ПМЭФ стоимость размещения. Форум «выбивает» туристические группы как минимум на полторы-две недели, говорит госпожа Смирнова. Собеседник “Ъ” на гостиничном рынке добавляет, что в некоторых «четверках» стоимость ночи в дни ПМЭФ превышает показатель обычных июньских выходных в два-пять раз.

По данным «Ostrovok.ru Командировки», средняя стоимость забронированной ночи в отеле на период ПМЭФ в этом году находится на уровне 18,3 тыс. руб., что на 1% меньше прошлогоднего уровня. В сегменте «пять звезд» средняя цена сократилась на 3%, до 50,4 тыс. руб. за ночь, в «трех звездах» — на 13%, до 6,3 тыс. руб. А стоимость ночи в апартаментах выросла на 13%, до 5,9 тыс. руб. год к году. В «Аэроклубе» говорят о снижении среднего чека в годовом выражении на 27%, до 24 тыс. руб. за ночь.

Заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова указывает, что сейчас некоторые отели сознательно сдерживают стоимость размещения для привлечения большего числа гостей. Многие «пятерки», по ее словам, предлагают цены только для участников форума и в открытом доступе этих показателей нет. «Тройки», согласно наблюдениям эксперта, в принципе редко повышают стоимость номеров на время мероприятия. Госпожа Смирнова ожидает, что в этом году среднемесячный гостиничный тариф в Санкт-Петербурге в июне достигнет 18–20 тыс. руб. против 17 тыс. руб. годом ранее. Отели высокого ценового сегмента и класса люкс — практически основные «бенефициары» такого рода «статусных» событий с точки зрения роста цен, говорит Марина Смирнова.

Динамика тарифа напрямую зависит от загрузки, а ажиотажного спроса на размещение в отелях Санкт-Петербурга пока не видно, отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Руководитель отдела по продажам и работе с клиентами Continent Express Алла Ручкина также пока говорит о сдержанном интересе бизнеса к участию в ПМЭФ. Юлия Липатова добавляет, что наибольшее число бронирований на период ПМЭФ обычно совершают представители добывающей и обрабатывающей промышленности (26% от общего спроса), финансовые и консалтинговые компании (21%) и участники телекоммуникационного рынка (15%).

Александра Мерцалова