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Коммерсантъ FM
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Ираничный взгляд на переводы

Новый сервис Сбербанка может пригодиться торговцам и туристам

Сбербанк запустил денежные переводы для россиян в Иран в адрес физических и юридических лиц. В банке считают, что сервис будет востребован в первую очередь туристами — турпоток в Иран в первом квартале вырос втрое. Однако эксперты считают, что гораздо более полезным он может оказаться для операций юридических лиц — как крупных корпораций, так и мелкооптовых торговцев.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в Сбербанке, его клиентам-физлицам стали доступны переводы в рублях в Иран. Они отправляются по номеру счета в Пасаргад-банк, комиссия стандартная для международных переводов — 1% от суммы. Клиенты могут совершать переводы в адрес как физических, так и юридических лиц. Лимит по одной транcакции и в сутки установлен в 1 млн руб. «Сервис переводов в Иран новый, спрос еще предстоит оценить, в первую очередь услуга рассчитана на туристов»,— говорят в банке.

В декабре 2022 года переводы в Иран запустил ВТБ. Однако банк осуществляет их в иранских риалах, которые можно приобрести в интернет-банке или мобильном приложении. Максимальная сумма перевода у ВТБ заметно больше — 20 млн руб. для одной операции и до $1 млн в эквиваленте в месяц. Комиссия также составляет 1% от суммы перевода (не более 200 тыс. иранских риалов, примерно 460 руб.).

Начальник управления «Переводы» департамента трансакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов отметил, что по сравнению с другими странами дальнего зарубежья и СНГ спрос на отправку средств в Иран пока небольшой. «В основном пользователи оплачивают туристические услуги и обучение»,— пояснил он.

Как полагает независимый банковский эксперт Ольга Ульянова, сервис переводов в Иран для физлиц в основном рассчитан на взаимный турпоток, и «хотя он увеличивается очень динамично, трудно пока ожидать, что страна в ближайшее время займет сколько-нибудь заметную долю на рынке туристического обмена с Россией, заместив собой более традиционные направления». По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в первом квартале 2023 года Иран «со всеми целями визита посетили 10,4 тыс. граждан РФ, в прошлом их было всего 3,4 тыс. человек».

Впрочем, по мнению экспертов, даже р2р-переводы вполне могут быть использованы для налаживания торговли с иранскими контрагентами. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отмечает, что переводы физлиц в Иран могут быть использованы мелкими торговцами — новыми «челноками». «Реальные переводы иранским резидентам-физлицам, мне кажется, будут мало востребованы»,— считает господин Достов.

При этом переводы в Иран для юридических лиц могут иметь гораздо больше перспектив. «В силу того, что Иран долго находится под западными санкциями, каналы обхода этих санкций с целью проведения международных расчетов там давно уже налажены и работают эффективно, ведь санкции могут притормозить или перенаправить какие-то бизнес-потоки, но полностью блокировать их не способны»,— поясняет Ольга Ульянова. «Торгового дисбаланса, как с Индией, у России с Ираном нет, а торговые и финансовые потоки в обе стороны весьма интенсивные»,— отмечает Виктор Достов. По данным ТПП РФ, по итогам 2022 года товарооборот между Россией и Ираном составил $4,9 млрд, на 20% выше, чем в 2021 году.

Более того, по словам Ольги Ульяновой, ограничения на те же операции с российской нефтью, к примеру, заставляют западные страны все с большим аппетитом смотреть на нефть иранскую, и это не единственный пример готовности к компромиссу. Поэтому, добавляет эксперт, «учитывая дружественный характер российско-иранских отношений, товарообмен и расчеты между странами, в том числе и с транзитными целями, будут расти многократно и могут стать весьма значительными, если еще не стали».

Максим Буйлов

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