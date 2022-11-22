Пооседали, и хватит

«Газпром» готов на следующей неделе сократить поставки газа в Молдавию из-за того, что страна, сама испытывающая нехватку топлива, с конца сентября продает часть поступающего по контракту с «Газпромом» газа на Украину. Хотя украинская сторона заявляет, что речь идет о законных операциях по виртуальному реверсу, в «Газпроме» назвали это «оседанием» транзитного газа и намерены добиться прекращения такой практики. Конфликт может повлиять на снабжение газом Приднестровья: по мнению аналитиков, в случае сокращения поставок в Молдавию левый берег Днестра пострадает в первую очередь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Газпром» зафиксировал «оседание» российского газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на территории Украины, сообщила российская монополия 22 ноября. При сохранении «транзитного дисбаланса» компания намерена сократить подачу газа для транзита в Молдавию на тот объем, который не доходит до молдавских потребителей, с 10 утра 28 ноября.

«Газпром» сообщил, что 21 ноября «Молдовагаз» оплатил часть поставок за ноябрь и объем фактически поставленного российского газа, «в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров».

А в целом, по данным «Газпрома», Украина накопила у себя 52,52 млн кубометров газа, предназначенного для Молдавии: дисбаланс начал накапливаться в сентябре.

Сейчас «Газпром» отправляет в Европу через Украину почти 43 млн кубометров газа в сутки.

Оператор украинской газотранспортной системы (ОГТСУ) в то же день заявил, что претензии «Газпрома» связаны с началом поставок газа из Молдавии на Украину по схеме виртуального реверса (backhaul). В рамках этой схемы получатель газа может продать его еще до момента, когда газ физически пересечет границу, при этом юридически газ считается поставленным. В данном случае Молдавия могла продать приходящийся ей российский газ Украине, и в итоге физически эти объемы не пересекли границу с Молдавией и остались на Украине. Украина получила возможность пользоваться виртуальным реверсом после заключения нового транзитного контракта с «Газпромом» в конце 2019 года, и с тех пор применяла почти исключительно этот способ для покупки газа в Польше, Словакии и Венгрии.

«Угрожая уменьшить объемы транспортировки в Молдавию, "Газпром" пытается лишить эту страну возможности использовать украинскую ГТС с ПХГ и заблокировать инструмент виртуального реверса, тем самым усилив зависимость от российского газа в начале отопительного сезона»,— полагает ОГТСУ.

«Молдовагаз» пока не предоставил официальный комментарий.

С октября «Газпром» сократил поставки газа в Молдавию на 30%, до 5,7 млн кубометров в сутки, мотивируя это отказом «Нафтогаза Украины» предоставлять услуги по транспортировке газа через пункт «Сохрановка». В ответ Кишинев на 40% — до 2,3 млн кубометров в сутки — сократил поставки газа в неподконтрольный Приднестровский регион (левый берег Днестра), на территории которого находится крупная Молдавская ГРЭС. В итоге ГРЭС сократила поставки электроэнергии на правый берег Днестра, и с 1 ноября Кишинев закупает недостающие объемы электроэнергии в Румынии. При этом как Молдавия, так и Приднестровье страдают от нехватки газа, а в последние недели — и электроэнергии.

Хотя схема с виртуальным реверсом, очевидно, является общепринятой и законной, действия «Газпрома», видимо, призваны обратить внимание на тот факт, что Молдавия в ходе энергетического кризиса в стране продает существенную часть получаемого газа на Украину.

Исходя из представленных «Газпромом» цифр, с конца сентября республика могла продать Украине около 18% полученного газа. Для Молдавии привлекательность такой операции могла объясняться тем, что цена газа по контракту с «Газпромом» с октября существенно снизилась, тогда как Украина, вероятно, покупает его по более высокой цене, привязанной к котировкам европейского газового рынка. Возможно, российская компания полагает, что воспрепятствование экспорта газа из Молдавии может улучшить ситуацию с газоснабжением Приднестровья.

С другой стороны, если «Газпром» реализует свою угрозу по сокращению поставок в Молдавию, то может добиться обратного эффекта. «Если говорить про сценарий обнуления поставок, конечно, Приднестровье сильно пострадает от этой ситуации,— говорит Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов.— На территории Приднестровья нет ПХГ, и прекращение поставок моментально отразится на ситуации в энергетике республики, где с конца октября уже действует чрезвычайное экономическое положение».

Транзит через Украину — последний оставшийся маршрут поставок российского трубопроводного газа на западноевропейские рынки. РФ постепенно сокращала поставки газа на континент после начала военных действий на Украине. Сначала полностью остановился транзит газа по газопроводу Ямал—Европа и по «Северному потоку», затем «Северный поток» и «Северный поток-2» были взорваны. Поставки на Балканы и в Венгрию также ведутся сейчас по «Турецкому потоку».

Из-за опасений по поводу продолжения поставок через Украину декабрьский фьючерс на основном европейском газовом хабе TTF вырос 22 ноября на 7%, до €124,5 за МВт•ч. На цены также повлияло заявление Еврокомиссии о намерении ввести потолок цен на газ в Европе на уровне в €275 за МВт•ч.

Татьяна Дятел