Госдума частично освободила от уголовной ответственности мобилизованных и контрактников

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Закон касается тех осужденных, которые будут мобилизованы для участия в СВО или заключат контракт о прохождении военной службы.

Предполагается, что освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в случае получения госнаграды или увольнения с военной службы по отдельным основаниям. Граждане, успевшие отбыть наказание или освобожденные условно-досрочно, на таких же условиях могут претендовать на погашение судимости. Контроль за поведением таких мобилизованных и контрактников должно будет вести командование войсковых частей.

Авторами инициативы были сенатор Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замглавы этого комитета Ирина Панькина (все — из «Единой России»). Документ внесли в Госдуму 13 июня. В пояснительной записке утверждается, что такой механизм освобождения от ответственности «будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектования вооруженных вил РФ».

Подробности — в материале «Ъ» «Искупление в законе».

Лаура Кеффер