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Число заболевших корью на Кубани увеличилось до 143 человек

По данным на 6 сентября, в Краснодарском крае подтверждено 143 случая заболевания корью. Об этом «Ъ–Кубань» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

В ведомстве уточнили, что из общего количества заболевших вирус выявили у 84 детей.

В начале лета в крае фиксировали восьмикратное увеличение заболеваемости корью. Три месяца назад вирус был обнаружен у 27 взрослых и 22 детей. При этом за весь 2022 год в регионе было выявлено всего шесть случаев заболевания.

Корь — высокозаразное инфекционное заболевание. Оно передается воздушно-капельным путем.

Татьяна Ручкина

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