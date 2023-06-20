Вирус мигрировал

В Краснодарском крае за пять месяцев 2023 года заболеваемость корью увеличилась восьмикратно. С начала года вирусной инфекцией заразились 27 взрослых и 22 ребенка, в прошлом году было выявлено всего шесть случаев заболевания. При этом эксперты исключают риск эпидемии, утверждая, что вспышка кори связана с цикличностью заболевания из-за увеличения числа непривитых людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больше всего инфицированных зарегистрировано в Сочи и Краснодаре

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Больше всего инфицированных зарегистрировано в Сочи и Краснодаре

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Много кори

Ростовский региональный центр по надзору за корью и краснухой, по данным на 8 июня 2023 года, в Краснодарском крае выявил 49 заболевших корью, в том числе 22 ребенка. Больше всего людей инфицировано в Сочи (20 человек), Краснодаре (12) и Анапе (6). В прошлом году в регионе было зарегистрировано шесть случаев кори. Об этом «Ъ–Кубань» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Рост заболеваемости закономерно отражается на уровне госпитализаций в инфекционные стационары, отмечает врач-инфекционист, заведующая организационно-методическим отделом Специализированной клинической инфекционной больницы министерства здравоохранения Краснодарского края Елена Палиева. «С начала текущего года в нашей больнице пролечено семь пациентов с корью, а за пять месяцев 2022 года пациентов с корью не было»,— рассказывает врач.

По словам врача-эпидемиолога клинической больницы «РЖД-Медицина» Краснодара Константина Занько, резкий рост заболеваемости корью в России отмечался в период с января по март 2023 года. Тогда зарегистрировали 1089 заболевших, большинство из которых дети. «Подъем заболеваемости эксперты связывают с периодом цикличности заболевания из-за накопления непривитых людей. Такой подъем отмечается в среднем каждые 4–6 лет»,— поясняет врач. Он добавляет, что некоторые специалисты предполагают, что пандемия ковида стерла иммунитет к кори, а также коклюшу, поэтому заболевать стали чаще. «Однако это лишь предположение»,— отметил господин Занько.

Елена Палиева считает, что неблагополучие по кори в различных странах мира создает дополнительные риски осложнения эпидситуации в России. «Рост заболеваемости корью отмечается преимущественно за счет не привитых граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья с целью осуществления трудовой деятельности. Часто в эпидемический процесс включаются лица, не прививающиеся по религиозным соображениям, а также ведущие кочевой образ жизни и не обращающиеся за медицинской помощью»,— констатирует врач.

По данным молекулярно-генетических исследований, проведенных учеными научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, в мае был расшифрован преобладающий геновариант вируса кори — D8 8248. «Идентичные штаммы вируса также выявлены в Швеции и США, что свидетельствует о распространенности этого варианта в мире»,— говорилось в сообщении ученых.

Елена Палиева поясняет, что принадлежность вируса кори к тому или иному генотипу или подтипу не влияет ни на клиническое течение заболевания, ни на степень заразности, но учитывается при организации дополнительных мероприятий по предупреждению завоза и распространения кори. «Знание генотипа вируса кори позволяет проследить его циркуляцию, в том числе определить пути проникновения вируса из других стран»,— говорит эксперт.

Не спутать с ОРВИ

В Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю рассказали, что корь — острое инфекционное вирусное заболевание, распространяющееся воздушно-капельным путем. Инкубационный период чаще всего продолжается 9–11 дней, но может удлиняться до 21 дня.

По словам Елены Палиевой, первые признаки кори похожи на симптомы обычного ОРВИ: плохое самочувствие; недомогание; вялость; головная боль; светобоязнь; нарушение сна; повышенная температура тела (выше 38,5 C); насморк; кашель (по мере развития заболевания усиливается, становится грубым, лающим), осипший голос; конъюнктивит (отечные веки в начале, позже присоединяются отделяемые гнойные выделения).

«Следующий этап заболевания — период коревой экзантемы — это высыпания, которые имеют небольшой размер (3–5 мм), розоватый оттенок и неправильную форму. Экзантемы имеют тенденцию к слиянию. Высыпания появляются не только на коже, но и на слизистой оболочке мягкого и частично твердого неба. Они имеют специфический вид — размером 1–2 мм, с небольшими белыми элементами и окруженные узкой “каемкой” — пятна Бельского — Филатова — Коплика. Этот симптом не встречается ни при каких других вирусных инфекциях и является одним из главных маркеров кори»,— рассказывает врач.

Она добавляет, что болезнь может протекать легко и с последующим формированием пожизненного иммунитета, а может привести к серьезным, иногда долгосрочным, проблемам со здоровьем или даже к смерти.

Наиболее частые осложнения: поражения центральной нервной системы (коревой энцефалит, менингит), органов дыхания (пневмония, бронхит), сердечно-сосудистой системы (миокардит), желудочно-кишечного тракта (энтероколит), офтальмологические нарушения (блефарит, кератит), поражение органов слуха (отит). Поражение кожи проявляются в виде гнойничковых заболеваний.

«Осложнение от кори в виде коревого энцефалита (воспаление вещества мозга) может привести к нарушению ментальной или двигательной функции. Именно с осложнениями кори связано большинство летальных исходов заболевания»,— поясняет врач.

Елена Палиева подчеркивает, что корь очень опасна для беременных женщин — заболевание у них протекает тяжелее, выше и риск осложнений. «Уровень иммунитета при беременности снижается, это делает женщин более уязвимыми к любым инфекциям. Корь увеличивает риск выкидыша. Если женщина болеет корью на ранних сроках беременности, когда закладываются жизненно важные органы и системы будущего ребенка, велика вероятность возникновения пороков развития плода»,— констатирует врач. На поздних сроках, по словам Елены Палиевой, чаще всего возрастает риск рождения ребенка недоношенным и с врожденной коревой инфекцией, которая тяжело поддается лечению и может привести к смерти новорожденного.

Заразиться легко

В Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю подчеркивают, что восприимчивость к кори очень высока: обычно заболевают все лица, общавшиеся с больным (в равной степени как дети, так и взрослые), не имеющие иммунитета к данному заболеванию. «Резервуаром инфекции является больной человек, который выделяет вирус с капельками слюны при чихании и кашле. Источниками инфекции могут быть как больные с типичными проявлениями кори, так и лица с атипичной формой заболевания»,— предупреждают в ведомстве.

По словам Елены Палиевой, вирус кори может разноситься с потоком воздуха. «К примеру, соседи заболевшего корью могут инфицироваться без прямого контакта. Также вирус кори может попасть в организм и контактным путем: через руки, если здоровый человек трогает предметы, на которых находится вирус, а потом прикасается к носу, рту или глазам»,— говорит врач.

Она подчеркивает, что вероятность заразиться для неинфицированных особенно высока в местах скопления людей: общественном транспорте в часы пик, магазинах, очередях и т. д. «Зараженный человек становится источником инфекции еще до того, как у него проявятся первые симптомы, пока он не подозревает, что опасен для окружающих. Поэтому заболевший свободно посещает общественные места, а все, у кого нет иммунитета против кори, становятся при этом мишенями для вируса»,— констатирует эксперт.

В случае заболевания Елена Палиева рекомендует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, но не посещать поликлинику самостоятельно, а дождаться врача. При первых симптомах заражения важно изолироваться. «Избегайте контактов с другими членами семьи, особенно с теми, кто не привит или имеет ослабленный иммунитет, и не занимайтесь самолечением!» — призывает врач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единственной мерой эффективной защиты от кори является прививка

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Единственной мерой эффективной защиты от кори является прививка

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Прививка с гарантией на четверть века

В Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю подчеркивают, что единственной мерой эффективной защиты от кори является прививка.

«Противокоревая вакцина используется на протяжении более 50 лет. Она безопасна, эффективна, надежна. До массовой вакцинации каждый год в мире вспыхивали две–три крупные эпидемии кори, за время которых умирали 2–2,5 млн человек»,— утверждает Елена Палиева.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в Министерстве здравоохранения Краснодарского края, с начала прививочной кампании в 2023 году на Кубани вакцинировали почти 6,5 тыс. человек, включая 3 244 ребенка.

«Подчищающая иммунизация проводится бесплатно в поликлиниках края вакцинами, поставляемыми в рамках национального календаря профилактических прививок за счет федерального бюджета»,— рассказали в ведомстве. Ранее вице-губернатор Анна Минькова писала в своем Telegram-канале, что привить от кори планируют 15 тыс. жителей региона, в том числе 10 тыс. взрослых.

«Плановая вакцинация проводится двукратно с интервалом не менее трех месяцев между прививками. Прививка обеспечивает человеку защиту от кори на достаточно длительный промежуток времени — в среднем на 20–25 лет. При контакте с больным корью людям, которые не болели корью ранее, не прививались, прививались однократно, не имеют данных о прививках против кори, показана экстренная вакцинация по эпидемическим показаниям»,— объясняют в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточняют, что ревакцинироваться нужно всем взрослым и детям через 10 лет, если при лабораторном исследовании напряженности иммунитета у них не выявляются антитела к вирусу кори (IgG к вирусу кори). «Исключением являются беременные — им вакцинация противопоказана из-за теоретической опасности для плода. Поэтому беременным, не имеющим иммунитета к кори, назначается иммуноглобулин человека нормальный»,— добавляют в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По словам Елены Палиевой, плановая иммунизация взрослых, не имеющих сведений о прививках, проводится в возрасте до 35 лет, а также до 55 лет прививаются лица из групп риска: работники медицинских и образовательных организаций, социальной сферы и коммунального обслуживания, работники транспорта, торговли и лица, работающие вахтовым методом.

«Убедиться, что пациент защищен от кори, позволяет только задокументированное двукратное введение вакцины или положительный результат исследования на специфические антитела класса G. Если перенесенная болезнь или прививка никак не подтверждена, врач не имеет права поверить пациенту на слово — он обязан сделать пациенту прививку или направить его на лабораторное исследование»,— заключает врач.

Константин Занько рассказывает, что детям прививка делается в возрасте 1 года и в 6 лет. «Как правило, родители прислушиваются к рекомендациям медицинских специалистов и проводят своевременную иммунопрофилактику без возражений. На мой взгляд, самое страшное последствие отказа родителей от вакцинации ребенка — это возможная смерть от тяжелых осложнений или инвалидизация ребенка на всю оставшуюся жизнь»,— отмечает эпидемиолог.

Врач поясняет, что против кори, как правило, используется живая вакцина отечественного производства. Она стимулирует выработку антител к вирусу кори, которые достигают максимального уровня через 3–4 недели после вакцинации не менее чем у 95% привитых. Препарат соответствует требованиям ВОЗ. Коревая вакцина, по словам господина Занько, является слабореактогенным препаратом, именно поэтому перечень противопоказаний к ее проведению весьма ограничен. «К противопоказаниям относятся первичные и вторичные иммунодефицитные состояния, аллергические реакции на предшествующее введение вакцины, содержащей коревой и/или паротитный компоненты, системные аллергические реакции на антибиотики из группы аминогликозидов, куриный и/или перепелиный белок. При легких формах ОРВИ и кишечных инфекций вакцинацию можно проводить после нормализации температуры»,— рассказывает врач. Он уточняет, что аллергические заболевания не являются противопоказанием к вакцинации — корь у аллергиков может протекать в тяжелой форме.

Эпидемия исключена

Константин Занько уверен, что об угрозе эпидемии кори в стране в целом, и на Кубани в частности, говорить не приходится. «Управлением Роспотребнадзора своевременно была организована иммунизация во всех регионах страны, в том числе трудовых мигрантов. Иммунизации подлежали непривитые и не болевшие ранее, а также привитые однократно дети и взрослые. На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью корью в России стабилизировалась, риск перехода к эпидемии исключен»,— уверен эксперт.

Врач подчеркивает, что благодаря своевременной и слаженной межведомственной работе специалистов министерства здравоохранения и Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю дефицита вакцины против кори на Кубани удалось избежать. «На сегодняшний день иммунизация против кори проводится во всех медицинских организациях края подведомственных министерству, что касается частных медицинских организаций, то тут все индивидуально. Если брать ЧУЗ “КБ ”РЖД-Медицина” г. Краснодар как одну из крупных медицинских организаций Краснодарского края, то мы в полной мере обеспечены вакциной для профилактики кори, так как оказываем медицинскую помощь прикрепленному взрослому населению в рамках ОМС, перебоев с поставками не наблюдается. Вакцинация проходит в штатном режиме»,— констатирует врач.

Ожидается, что летом курорты Краснодарского края посетят до 9 млн человек, из них более 279 тыс. детей. Около 1500 учреждений детского отдыха примут у себя более 150 тыс. детей из субъектов РФ. «При подготовке к летнему оздоровительному сезону особое внимание уделяется проведению профилактических прививок. Охват иммунизацией против кори на территории Краснодарского края составляет 98,5%»,— резюмирует Константин Занько.

Маргарита Синкевич

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