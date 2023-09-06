Центробанк вынимает валюту

Рубль продолжает слабеть, несмотря на предстоящую распродажу валюты. На рынке 6 сентября наблюдается высокая волатильность: курс доллара неоднократно пробивал отметку в 98 руб., но также и падал до 97,5 руб. В среду же Центробанк заявил, что увеличит ежедневную продажу валюты почти в 10 раз. Регулятор объяснил это необходимостью погасить выпуск евробондов. С 14 по 22 сентября ЦБ реализует иностранную валюту на 150 млрд руб. Ежедневный объем продаж превысит 21 млрд руб. вместо почти 2,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

С чем связано решение регулятора? И как оно повлияет на рынок? Экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков уверен, что сильной реакции рубля не будет — мера не направлена на стабилизацию курса: «Евробонды всегда гасились из международных резервов, то есть Минфин приходил за валютой в Банк России, а не на открытый рынок. В этом смысле текущая система похожа на то, что у нас было много лет. Это значит, что на рубль такое решение не повлияет. Минфин так же покупает валюту у ЦБ, а не с рынка. Ее предложение будет зависеть от экспорта, а спрос — от импорта.

Ситуация с волатильностью на валютном рынке в связи с таким шагом не стабилизируется. Но у Банка России есть сильные инструменты, такие как дальнейшее повышение ставки, для охлаждения потребительского спроса, в том числе на импорт. Минфин может замедлить расходы, и это поможет рублю укрепиться. По нашим оценкам, он слабее на 10-12% из-за радикального понижения ключевой ставки, которое мы наблюдали ранее.

Сейчас ситуация исправляется, и мы можем увидеть укрепление, если Банк России продолжит повышать показатель. Думаю, он может поднять ставку в сентябре еще на 50, 100 базисных пунктов или оставить такой же и дать сигнал о том, что она долго не будет меняться. Мне кажется, второй шаг будет гораздо слабее. Для того, чтобы это утверждать, у ЦБ должна быть история точных прогнозов по инфляции. Она есть, но она умеренно точная, поэтому скорее нужно действовать, чем пытаться управлять ожиданиями».

Действия Центробанка можно назвать интервенциями, уверен экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов: «Само по себе слово "интервенция" слишком весомое для рынка. Если ты выходишь и говоришь, что проводишь интервенции, то признаешься в том, что все, сделанное до этого, не возымело эффекта.

В нынешней финансовой ситуации это воспринимается как фактически крайняя мера. То есть ты пытался какими-то регулятивными шагами ограничить нежелательное в данный момент движение в валюте, прибегал к различным мерам, ограничениям или, наоборот, стимулам — в зависимости от того, куда хочется двинуть котировки, — но не смог и проводишь интервенции.

Но ЦБ красиво говорит о том, почему увеличивает фактически в 10 раз ежедневные объемы продажи валюты. 16 сентября предстоит погашение валютного выпуска еврооблигаций, и мы, мол, для этого принимаем такое решение. Для погашения еврооблигаций по курсу 100 руб. и по курсу 95 руб. нужны разные объемы средств, так что шаги Центрального банка вполне объяснимы».

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ЦБ может снова повысить ключевую ставку, если доллар приблизится к отметке 100 руб. Это подтвердил и замглавы регулятора Алексей Заботкин.

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Иван Корякин