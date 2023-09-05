Закон теннисного тяготения

Одним из полуфиналистов Открытого чемпионата США, который приближается к своей кульминации в Нью-Йорке, точно будет представитель России. После того как Андрей Рублев в четырех партиях справился с британцем Джеком Дрейпером, а Даниил Медведев — с австралийцем Алексом Де Минором, два сильнейших российских теннисиста уже третий раз вышли друг на друга на четвертьфинальной стадии турнира Большого шлема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев (слева) и Даниил Медведев

Фото: Amr Alfiky / Reuters Андрей Рублев (слева) и Даниил Медведев

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Вторая неделя US Open началась с усиления жары за 30 градусов, которая в сочетании с высокой влажностью воздуха превращает Национальный теннисный центр имени Билли Джин Кинг в самую настоящую душегубку. А первым из трех российских игроков, добравшихся до 1/8 финала в мужском и женском одиночных разрядах, в борьбу вступил Андрей Рублев.

Прогнозы, согласно которым он должен был столкнуться с проблемами в матче с британцем Джеком Дрейпером, но в итоге выйти победителем, полностью оправдались. Второй сет в исполнении Рублева откровенно не получился, вследствие чего он много нервничал, но затем все встало на свои места. Британский левша обладает сильной подачей, и его хлесткие удары по углам с задней линии порой доставляли Рублеву массу неудобств, однако это был тот самый классический случай, когда класс игрока первой десятки не мог не сказаться. О том, что в целом россиянин имел большое преимущество, говорит тот факт, что он заработал 14 брейк-пойнтов, а соперник — лишь 4. Правда взять чужую подачу Рублеву удалось лишь четырежды (в два раза больше, чем Дрейперу), но для победы через 2 часа 45 минут и этого оказалось вполне достаточно. После девятого выхода в четвертьфинал на мейджорах за карьеру и третьего — в нынешнем году Рублеву оставалось лишь ожидать своего следующего соперника, который определялся вечером во встрече Даниила Медведева с Алексом Де Минором. И тут, несмотря на все регалии россиянина, соотношение сил выглядело не столь очевидным, поскольку 24-летний австралиец в текущем году выглядит очень здорово.

А еще на возможность сенсации намекало такое совпадение. В прошлом году, прежде чем уступить австралийцу Нику Кириосу в 1/8 финала US Open, Медведев проиграл ему в Монреале на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000. Теперь же на канадском «мастерсе» только в Торонто россиянина обыграл еще один представитель Австралии — Алекс Де Минор. Конечно, данный факт ничего не гарантировал этому талантливому, но все же достаточно предсказуемому игроку, тем более что по манере игры импульсивный и агрессивный Кириос для Медведева гораздо опаснее. Однако не следовало забывать, что единственным турниром Большого шлема, на котором Де Минор доходил до четвертьфинала, был именно US Open 2020 года, и проиграл он там только будущему чемпиону, австрийцу Доминику Тиму.

Первый сет сложился для Медведева крайне неудачно. Начиная со счета 2:2, он отдал четыре гейма подряд, да еще без всякой борьбы, взяв в них лишь четыре очка. Когда Медведеву, пожаловавшемуся на трудности с дыханием, неожиданно принесли на корт ингалятор, его болельщикам стало совсем тревожно. Но затем ситуация на корте постепенно стала меняться. Не исключено, что с психологической точки зрения для Медведева стало крайне важным очко, выцарапанное по итогам красивого розыгрыша в третьем гейме второй партии, когда ему, находясь спиной к сетке, понадобилось выполнить эффектный твиннер (удар между ног). А в следующем гейме Медведев сумел выйти победителем в марафонском розыгрыше из 34 ударов.

Ждать брейка ему, впрочем, пришлось еще довольно долго. Исход той партии решил лишь заключительный десятый гейм, который подуставший Де Минор, уже не справлявшийся с тотальным медведевским давлением, откровенно провалил. Дальше все пошло гораздо легче. Медведев, который, кажется, адаптировался к непростым условиям куда лучше соперника, выглядел лучше по всем параметрам. И в итоге, проиграв в двух заключительных сетах лишь три гейма, победил даже на пять минут быстрее Рублева, формально гарантировав себе путевку в Турин на итоговый турнир Nitto ATP Finals, куда вообще-то фактически уже давно попал.

Статистика предыдущих встреч двух лучших на сегодняшний день российских теннисистов хорошо известна.

В основных сетках турниров АТР и чемпионатов Большого шлема они играли уже семь раз, и пять встреч, в том числе четвертьфиналы US Open 2020 года и Australian Open 2021-го, оставались за Медведевым, который является фаворитом и сейчас.

К этому можно добавить лишь то, что Медведева и Рублева, ранее еще никогда не пробивавшегося в полуфиналы на турнирах Большого шлема, уже давно связывают не только профессиональные отношения. Они хорошие друзья, а в апреле Рублев стал крестным отцом Алисы Медведевой, дочери третьей ракетки мира.

Что касается женского турнира, то на нем россиянок не осталось. Дарья Касаткина, как и ожидалось, не сумела оказать упорного сопротивления белоруске Арине Соболенко, которая в ближайший понедельник станет лидером мирового рейтинга. Это поражение значительно снижает шансы Касаткиной попасть в восьмерку участниц итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), что удалось ей в прошлом году. В классификации, которая учитывает очки, набранные в нынешнем сезоне, россиянка занимает 11-е место, но от гречанки Марии Саккари, которая идет там 8-й, ее отделяет довольно много — более 700 баллов.

Евгений Федяков