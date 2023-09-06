Техзадание по проектированию аэропорта Горно-Алтайск подготовит «Ленаэропроект»

АО «Аэропорт Горно-Алтайск» определило победителя открытого конкурса на разработку технического задания для проектной документации нового аэровокзального комплекса. В конкурсе участвовали шесть компаний— московское ООО «Спектрум Холдинг», питерские ОАО «Проектно-изыскательский и научно — исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» и московское федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации "Аэропроект"» и др.

Лучшие условия исполнения договора предложило АО «ПИиНИИ ВТ Ленаэропроект». С компанией будет заключен контракт на сумму 17,9 млн руб. Начальная цена контракта составляла 22 млн руб.

Исполнителю предстоит разработать схему развития аэропорта Горно-Алтайск на среднесрочную (не менее 10 лет) и долгосрочную (не менее 20 лет) перспективы. Работы разбиты на три этапа и должны быть завершены до 25 декабря 2023 года. Строительные работы должны начаться в 2025 году и закончиться в 2027-м. Реконструкция комплекса должна быть выполнена в условиях действующего аэропорта. Расчетный период эксплуатации указан до 2047 года.

Ранее сообщалось, что в реконструкцию аэровокзального комплекса аэропорта Горно-Алтайска будет инвестировано 400 млн руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова