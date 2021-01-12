В реконструкцию аэровокзала аэропорта Горно-Алтайска инвестируют 400 млн рублей

В реконструкцию аэровокзального комплекса аэропорта Горно-Алтайска будет инвестировано 400 млн руб. «Решение принято. Собственник Владимир Евтушенков дал команду. Проектирование оплачивает аэропорт за счет своих средств. Мы планируем закончить его в апреле, дальше — Главгосэкспертиза. В мае начнем работу»,— сказал в эфире ГТРК Горный Алтай генеральный директор АО «Аэропорт Горно-Алтайск» Сергей Круглов.

Планируется, что работы по реконструкции завершатся в 2022 году.

Также в планах компании получение аэропортом статуса международного. Проект, включая создание международного терминала, обеспечение таможенного, пограничного контроля, оценивается в 2,7 млрд руб. По словам Сергея Круглова, пакет документов готов: «Правительство республики со своей стороны все подготовило. Мы также все необходимые мероприятия уже выполнили. Сейчас просто ждем — заканчивается кризис, начинается подъем экономики».

Аэропорт Горно-Алтайска с января по ноябрь 2020 года обслужил 137,7 тыс. пассажиров, следует из данных Росавиации. Выручка предприятия за 2019 год составила 305,1 млн руб., чистая прибыль — 21,4 млн руб. В 2017 году стало известно, что контроль над аэропортом у компании «Сибмост» приобрела АФК «Система».

Оксана Павлова