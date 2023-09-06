Для строительства новой улицы на севере Петербурга переустроят теплосети

В Приморском районе Санкт-Петербурга строится новая улица, которая получила наименование Южной. Она свяжет территории муниципального образования Лахта-Ольгино с Шуваловским проспектом без необходимости пересечения ж/д путей в одном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба КРТИ Фото: Пресс-служба КРТИ Фото: Пресс-служба КРТИ Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба КРТИ Фото: Пресс-служба КРТИ Фото: Пресс-служба КРТИ

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в настоящий момент на объекте ведется переустройство сетей теплоснабжения, проложенных вдоль Приморского шоссе. До этого строители смонтировали технологическую эстакаду протяженностью 39 метров через уже построенную часть трассы.

Общая протяженность будущей Южной улицы составит 1,7 километров. Она будет иметь 6 полос движения, в ее створе построят 23-метровый мост.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в последних числах августа в Приморском районе Петербурга открыли новый участок Шуваловского проспекта. Предполагается, что построенная от Камышовой до Планерной улицы трасса разгрузит съезд с ЗСД на Богатырском проспекте.

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